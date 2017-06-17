Максим Козицький: зелена енергетика в Україні обов'язково окупиться, а ми матимемо сучасну генерацію

В рамках проекту "iGeneration - покоління, що примножує", iPress.ua поспілкувався з Максимом Козицьким – успішним бізнесменом, який впроваджує зелену енергетику на теренах України.

Сьогодні компанія Максима Козицького – "Еко-Оптіма" має чотири вітростанції:

вітроелектростанція "Старий Самбір-1" (основні параметри: загальна потужність 13,2 МВт, перша черга 6,6 МВт, річне виробництво електроенергії 32 млн кВт/год);

(основні параметри: загальна потужність 13,2 МВт, перша черга 6,6 МВт, річне виробництво електроенергії 32 млн кВт/год); вітроелектроснація "Старий Самбір-2" (основні параметри: запланована потужність – 19,8 МВт, обладнання: 6 турбін V-112, Vestas, річне виробництво електроенергії 46 млн кВт/год);

(основні параметри: запланована потужність – 19,8 МВт, обладнання: 6 турбін V-112, Vestas, річне виробництво електроенергії 46 млн кВт/год); "Сколівська вітроелектростанція" (основні параметри: запланована потужність – 46,2 МВт, обладнання: 14 турбін V-112, Vestas, 3,3 МВт, річне виробництво електроенергії 145 млн кВт/год);

(основні параметри: запланована потужність – 46,2 МВт, обладнання: 14 турбін V-112, Vestas, 3,3 МВт, річне виробництво електроенергії 145 млн кВт/год); "Сокальський вітропарк" (основні параметри: запланована потужність – 33,3 МВт, обладнання – 10 турбін V-126, Vestas, річне виробництво електроенергії – 100 млн кВт/год).



Фото: ecooptima.com.ua

Окрім того, компанія "Еко-Оптіма" має три сонячні станції:

"Самбірська сонячна електростанція" (потужність – 3,1 МВт, обсяг інвестицій – 6 млн. євро, річне виробництво електроенергії 3,25 млн. кВт/год);

(потужність – 3,1 МВт, обсяг інвестицій – 6 млн. євро, річне виробництво електроенергії 3,25 млн. кВт/год); Сонячна електростанція "Богородчанська-1" (потужність – 2,8 МВт, обсяг інвестицій – 4 млн. євро, річне виробництво електроенергії 2,8 млн. кВт/год);

(потужність – 2,8 МВт, обсяг інвестицій – 4 млн. євро, річне виробництво електроенергії 2,8 млн. кВт/год); "Самбірська сонячна електростанція – 2" (потужність – 5 МВт, обсяг інвестицій – 6 млн. євро, річне виробництво електроенергії 5,25 млн. кВт/год).

Врешті-решт, "Еко-Оптіма" може похвалитися теплостанцією "Рава-Руська" (потужність – 1 МВт, обсяг інвестицій – 5 млн грн, опалювальна площа – 14 тис м2, реалізація тепла – 1100 Гкал/рік).

В ексклюзивному інтерв’ю для iPress.ua Максим Козицький розповів про головні особливості зеленої енергетики в Україні, спираючись на власний досвід будівництва вітряних, сонячних, гідро- та теплостанцій. Проте, успішний шлях бізнесмена починався зовсім не з енергетики, а... медицини.

Рішення піти у медицину було моїм свідомим кроком

Так, спершу я закінчив Львівський медичний університет. Згодом вступив на магістратуру, яку успішно закінчив, і вступив на магістратуру по управлінню в охороні здоров'я. Працював в управлінні охорони здоров'я, займаючись організаційними питаннями. Саме в цей період вирішив залишити медицину. Так сталося,що знайшов себе в зеленій енергетиці. Мій батько, Зиновій, був психіатром, і у нас подібні історії. Але він, на відміну від мене, віддав медицині близько 20 років. На мою думку, це теж питання, де себе знайдеш. Напевно, що себе в медицині я не знайшов. Проте піти в медицину був мій свідомий крок. Зізнаюся, що найкращий з університетів, який я закінчив - медичний. Я був успішним студентом, тому завершив навчання з червоним дипломом. Мене декілька разів навіть хотіли на різних кафедрах залишати. Можливо, у певний момент мені справді подобалася медицина.

Генерує ідеї компанії Ярослав Шпак, який збудував першу сонячну станцію

Основним генератором ідей, якщо відверто, був Ярослав Федорович Шпак. Це людина з великим досвідом, це як мій вчитель, чи наставник. Ще за часів Радянського Союзу саме він в Криму збудував першу сонячну станцію у 1989 році. На той момент це була найбільша сонячна станція в Європі. Окрім того, він збудував першу вітростанцію в Криму. Тоді це була надзвичайно сучасна станція. Як він розповідав, у нього навіть був невдалий досвід встановлення вітряка на горі Ай-Петрі. У свій час Ярослав Шпак керував Кримобленерго та ледь не добудував у Щолкіно, у Криму атомну станцію. Ярослав Федорович працював головним інженером, коли будувалася Рівненська атомна станція. Він також був головним інженером Івано-Франківського обленерго і керівником Львівобленерго. Це людина, яка все своє життя віддала традиційній енергетиці, але останні 20 років активно займається в нашій компанії впровадженням зеленої енергетики. Він вірить у зелену енергетику та генерує ідеї, які ми намагаємося впровадити.



Фото: galinfo.com.ua

Не помиляється тільки той, хто не робить

Щоразу, коли змінюється закон, ми думаємо чи залишиться ця галузь прибутковою. Але на цей момент вона розвивається. Як на мене, зелена енергетика і сільське господарство - це дві сфери, які реально потужно розвиваються та залучають інвестиції. Я думаю, що на сьогодні в Україні ще не настав бум цих галузей. Мабуть, вже в наступні декілька років буде справжній бум зеленої енергетики в Україні, який сьогодні спостерігається у Європі.

Як у всіх, труднощі були завжди. Вони виникають при втіленні будь-якої ідеї. Не помиляється тільки той, хто не робить. У нашому випадку, іноді все доходило до комічного. Пам'ятаю, як перший раз поїхав у міську раду Старого Самбору відводити земельну ділянку на будівництво вітростанції. Тоді вирішив попросити відвести 100 гектарів, але з мене посміялися. На той момент я не розумів багато чого. Виявляється, що реально потрібно було тільки п'ять з половиною гектарів. Це проста відсутність досвіду та незнання. Такі випадки завжди були, є та будуть. Тепер таких помилок не робимо та знаємо весь процес, як все слід робити.

На щастя, на українському ринку є хороша конкуренція. Звичайно, що ми не найбільша компанія. Та ми не боїмося конкуренції, тому що ринок доволі вільний і ми завжди раді бачити нових гравців. Що більше гравців, то легше розвиватися. Ми із задоволенням робимо проекти для інших компаній.

Починали з вітростанції та ГЕСів

Починали ми з вітростанції, а наступним нашим проектом були декілька ГЕСів на річках у Львівській області. Якщо не зраджує пам'ять, то на три проекти ми, здається, навіть відвели землю. Один проект майже реалізували, але зустрілися з нерозумінням людей, які завжди вважали що ми хочемо забрати їхню річку. Вони вважали, що через ГЕС будуть повені, що вода затопить їх домівки та земельні ділянки. Проблема полягає в тому, що проекти гідроенергетики, які були реалізовані в гірських річках, були настільки непрофесійно зроблені, що вони насправді логічно спричинили такий негатив населення. У деяких випадках майже вся вода з річок була забрана та відправлена в канал. Також були екологічні проблеми. Тому люди, які побачили реалізацію таких проектів, були і є негативно налаштовані. Звісно, що підігрівали тему звичайно "екотерористи", які хочуть нажитися на проблемах людей. Склалася не особливо приємна ситуація, тому ми просто зупинили ці проекти. На той момент вирішили зачекати. Але, якщо ж ці проекти все ж існують, якщо думка населення щодо них зміниться, то ми готові їх реалізувати, краще мати генерацію, аніж надіятися на те, що запрацює ще одна атомна станція. На цей момент краще це питання залишати в спокої, нехай воно вляжеться.

Що цікаво, за австрійських часів на Львівщині було близько 50 малих ГЕСів. Але з приходом радянської влади із створенням великих генеруючих потужностей про них просто всі забули і закрили.



Фото: ecooptima.com.ua

Ремонт станцій можна порівняти з автомобілем

Теплоенергетика зазвичай працює сезонно, тобто від опалювального сезону і до моменту припинення постачання залежно від температурних умов. Для сонячних станцій найкращий період починається в березні і закінчується листопадом. Вітряні станції звісно краще працюють восени, взимку та в першій половині весни. Ремонт таких станцій в принципі можна порівняти з автомобілем. Тобто викликається сервісна служба, яка ремонтує те, що зламалося. Все ж у деяких аспектах за всі роки експлуатації ми вже самі навчилися розбиратися. Втім, не можу сказати, що у нас виникали непереборні проблеми з обладнанням. Воно доволі типове, тому проблем з ним немає.

Одну вітряну станцію обслуговують 2-3 електрики і все. Так само сонячну станцію - 2-5 людей. Обладнання ми купуємо по всьому світу. Наприклад у нас є американське, австрійське, китайське, німецьке, українське, данське, чеське, словенське обладнання.

Потрібно працювати з молодим поколінням, адже їм тут жити і будувати державу

Люди розповідають, що через те, що крутиться вітряк, в криницях вода пропадає. Мовляв, він випаровує всю воду. Наприклад, коли встановили сонячні панелі на Франківщині, то люди у 2013 році казали, що вони розганяють хмари і притягують сонце, тому дощу немає. Насправді з людьми треба працювати, з ними треба розмовляти, адже все нове вони сприймають з недовірою.

Ми завжди перереєстровуємо наші компанії по місцю ведення діяльності. Тобто кожна наша компанія це окреме маленьке підприємство. До прикладу, якщо будуємо вітростанцію, то реєструємо підприємство у Старому Самборі. Ми чітко платимо податки по місцю праці, беремо на себе соціальні зобов'язання й ведемо соціальні проекти.

Я вважаю, що перевиховувати старше покоління не потрібно і неможливо. Просто треба жити з тим, що вони мають власні переконання. Вони мають свою думку, яку треба поважати. На сьогодні потрібно працювати з молодим поколінням. Саме їм жити і будувати державу і жити в тій державі. Якщо ми будемо концентрувати свої сили на старшому поколінню, то ми втратимо наступне покоління. Давайте, напевно, зосередимося на наших дітях на цьому поколінні, тому що їм вибирати як жити, а старше покоління варто поважати та відати їм шану за важку працю.



Фото: Forbes.ua

З іноземними інвесторами досить складно

З інвестиціями, на жаль, дуже складно. У нас, як, напевно в інших компаніях, інвестори здебільшого іноземні. Звісно, що є декілька проектів з українськими інвесторами, але їх не так багато. Водночас, з іноземними інвесторами досить складно працювати. Щодо глобальних фондів, які займаються країнами, що розвиваються, це ЄБРР, IFC, OPIC, NEFCO та інші. Це структури, які бачать метою своєї діяльністі не лише прибуток, але і зростання економік в державах, що розвиваються, таких як Україна.

Наразі ми з ЄБРР, IFU, NEFCO реалізовуємо наш другий проект вітростанції. Це ВЕС Старий Самбір-2, 21 МВт у Старосамбірському районі, село Стрільбичі. Кредит від них – це також трішки везіння і важка праця. Відтак, до кінця літа ми запустимо ще одну вітростанцію.

Наступним проектом є сонячна станція з потужністю 63 мегават. Ми думаємо реалізувати її у два етапи. Цьогоріч ми також плануємо приступити до підписання контракту на постачання 14 вітротурбін. Варто відзначити проект з будівництва Сокальської вітростанції, який відбувається у два етапи. На цей момент шукаємо нові ділянки для нових проектів.

Взагалі виділяють три основні елементи, якщо брати будь-який об'єкт: це наявність земельної ділянки, можливість підключення до цієї ділянки та гроші, щоб реалізувати цей проект. Якщо перші дві земля і підстанція співпадають, то ми шукаємо інвестора і самі інвестуємо.

Компанія займалася системою зрошення в Судані?

Систему зрошення в Судані наша компанія не будувала. Ми розробили проект. На нас вийшла арабська компанія, яка має в Україні аграрне підприємство. Їх компанія також веде бізнес в Судані та Саудівській Аравії. Вони шукали проектну групу, яка би взялася за реалізацією їх ідеї. Для них проблема полягала в тому, що для роботи використовувалося дизельне паливо, яке надзвичайно дороге. Вони хотіли замінити його, а ми їм видали проектне рішення.

Зелена енергетика окупиться, при цьому ми будемо мати сучасну генерацією

Основна генерація України була збудована в 60-70-их роках минулого сторіччя. Усе, що збудовано потім, це дріб'язок у порівнянні з тим що, було збудовано у післявоєнні роки. Сьогодні генерації на вугіллі вже близько 40- 50 років. Вони давно відпрацювали своє. Чи буде конкурентна економіка при такій генерації? Яка собівартість такої електроенергії? Мабуть, висока. Яка собівартість зеленої електроенергії? На цей момент ще висока. Якою ж вона буде через декілька років? Вона окупиться та буде низькою, як операційні видатки на неї. При цьому, ми будемо мати сучасну генерацією. Чому це розвиває Німеччина, Швеція Данія? Тому що вони розуміють, що за декілька років їм не треба буде витрачати гроші за те, щоб платити за газ та вугілля. Вони матимуть нову генерацію, з низькою собівартістю.

Відповідно до законодавства України, нещодавно вступив в силу закон про ринок електроенергії. На цей момент існує чинне положення старого закону. Новий вступив в силу, але щодо зміни роботи "Енергоринку", здається він повністю вступить в дію тільки в 2019 році. На сьогодні єдиним покупцем всієї електроенергії в Україні є державне підприємство ДП "Енергоринок". Уся електроенергія, яка виробляється будь-яким об'єктом, наразі продається ДП "Енергоринкок". Він вже далі продає постачальникам таким як обленерго, а ті у свою чергу продають кінцевому споживачу. Тепер же це буде змінено. Я переконаний, що це правильно. Нова система функціонування ринку дозволяє укладати будь-які прямі угоди: чи ви маєте підприємство, чи ви є фізична особа, чи бюджетна установа - ви маєте право вибирати собі джерело енергії, вибирати постачальника і купувати енергію напряму. Це у певній мірі демонополізує ринок.



Фото: ecooptima.com.ua

Розвиток енергетики залежить від законодавства та припливу інвестицій в державу

Якщо взяти до прикладу нашу вітростанцію, то вона може забезпечувати електроенергією Старосамбірський район. Це 4 вітрогенератори, що виробляють приблизно 40 мільйонів кіловат годин у рік. Чи можливо Львів забезпечувати повністю альтернативними джерелами енергії? У перспективі, мабуть, можливо, все залежить від розвитку технологій генерації та акумулювання електроенергії. Але це також залежить від законодавства, а також припливу інвестицій в державу. Це також залежить від суспільства і держави.

Не можна розвивати одну галузь і забути наприклад про медицину. Це повинен бути комплексний розвиток держави. Якщо подивитися, хто сьогодні найбільше розвиває зелену енергетику - це або дуже розвинуті країни, які можуть дозволити собі будувати нову генерацію, або країни, які швидко розвиваються - Індія Китай, Бразилія. Це також країни, де немає електропостачання енергії для населення. Наприклад, Нігерія або та ж сама Індія, де 15-20% взагалі немає доступу до електроенергії. У деяких місцевостях цих країн протягнути кабель через ліси, чи покласти лінію електропередач набагато дорожче, а ніж будувати автономні джерела.

Головний негатив у зеленій енергетиці – це великі першочергові інвестиції та першочергова висока вартість. Окрім того, треба завжди зважити, що принесе більшу користь вирощування сільськогосподарської продукції чи будівництво нової генерації. Приблизно 1 МВт сонячної генерації займає 1,5 – 2 га землі. А це проблема, якщо взяти до уваги проблеми зі зростанням населення планети та дефіцитом продовольства. На такі проблеми завжди треба звертати увагу.

У Нідерландах з 1-го січня 2017 року всі електропоїзди працюють винятково на енергії, що виробляється вітряними електростанціями, а що в Україні?

Мер Львова Андрій Садовий розповів про електробуси, які з’являються в місті. Це необхідні проекти, які також є і в Нідерландах та інших країнах Європи, також реальні в Україні, а пройде 10 років і це буде повсякденне життя, і автомобіль Тесла не буде здаватись чимось надзвичайним. У мене товариш каже: "Максиме, побачиш, що до 2030 року тобі не потрібно буде власного автомобіля. Ти підходиш до будь якої автівки, яка стоїть на вулиці, сідаєш та кажеш, що хочеш заїхати на певну вулицю".

У мене двоє дітей, сину 12 років і він каже: "Тату, я не хочу їздити на машині. Коли я виросту, то скажу автомобілю, куди мене відвезти і він це зробить". У той же час моїй доньці 6 років і вона каже: "Тату, купи мені рожевий кабріолет, я хочу крутити кермо". Відтак, багато чого залежить від бажання людини. Чи займуть електромобілі провідне місце у всьому світі? Мабуть, що так, але хтось і далі буде любити звук мотора та натискати на педаль акселератора.

Очевидно, що зелена енергетика обов’язково займе домінантне місце на ринку України. Буде це з часом, чи вже сьогодні – цілком залежить від людей. Максим Козицький доводить, що розвиватися в цьому напрямку цілком можливо та стратегічно правильно. На жаль, зелена енергетика на своєму старті може бути не по кишені кожному. Та з часом вона обов'язково окупиться.

На цей момент Україна переступає поріг розвитку, тому встановлення альтернативних джерел енергії є як ніколи актуальним. За словами Максима Козицького, "Еко-Оптіма" не єдина компанія на ринку. Це вселяє надії, що вже в найближчому майбутньому Україна зможе долучитися до інших розвинених країн. Найважливіше ж те, що альтернативні джерела можуть подарувати енергетичну незалежність кожному.