Назар Шимоне-Давида: Tesla - майбутнє, яке потрібно будувати в Україні

"З часом звичайні авто зникнуть і їх замінять електрокари. Але наша ідея проста: це має статись якомога швидше. Воно і так станеться, ми навіть на це не можемо вплинути. Але щоб це сталось швидше в нашій країні – так, на це ми можемо впливати"

В рамках проекту "iGeneration - покоління, що примножує", iPress.ua поспілкувався із Назаром Шимоне-Давида - співзасновником Tesla Club Ukraine.

Назаре, Ви були фактично одним із перших ентузіастів на ринку електромобілів в Україні. Що Вас особисто найбільше мотивувало і мотивує досі займатися цією справою?

- Усе це й справді починалося з ентузіазму. Тоді це мабуть була особиста незалежність, але найважливіша моя мета – щоб усе це з категорії ентузіазму перенести в категорію абсолютної масовості, тому що ентузіасти завжди є у різних сферах. І ці ентузіасти: вони круті, вони класні, але у нас тут місія зовсім інша.

Місія – якомога швидше зробити так, щоб в Україні і у світі усі пересіли на електрокари.

По-перше, це важливо для нашої держави, оскільки це енергетична незалежність. По-друге важливо для кожного з нас, тому що ми так само стаємо незалежними від виробників нафти, ми рухаємось у майбутнє, ми підтримуємо нові технології. Мова йде про третю технологічну революцію, коли все навколо нас стає "розумним". Коли всі речі навколо нас стануть "розумними", у кожного з нас особисто з’явиться більше часу на творчість. Ми більше не будемо витрачати часу на те, щоб керувати автомобілем чи займатись будь-якими іншими речами. За нас будуть робити багато речей, і вже зараз роблять - роботи, наприклад, ми просто цього не помічаємо.

- Ось Ви згадали про незалежність, а чи вважаєте Ви, що економічна ситуація в Україні, збільшення цін на пальне, змусить українців пересісти на електрокари?

- Взагалі коли говорять про електрокари, то чомусь, у першу чергу, намагаються "просунути" економічно вигідну точку зору. У мене трошки інший вектор, коли я розповідаю про електромобілі.

Ми їх просто вважаємо кращими: вони зручніші, вони простіші у керуванні, швидші у динаміці, рідше ламаються, менше потрібно часу витрачати на ремонт, вам не потрібно заїжджати на заправки.

У звичайному автомобілі, Ви, 15 хвилин кожного тижня, мабуть, витрачаєте, щоб заїхати спеціально залити в авто бензин. А тут ви витрачаєте кожного дня 7 секунд максимум, щоб втикнути це у розетку.

- Тобто Ви вважаєте, що сьогодні в людей склався стереотип, що електрокари є неефективними у плані зручності, що вони можуть по дорозі розрядитися як смартфон, до прикладу?

- Вони не можуть розрядитись по дорозі. Така ж ситуація може трапитись коли закінчиться бензин у звичайному авто. Тобто, ви це самі можете завжди контролювати. Але, по-перше, зараз електромобілі є дорогими і якщо напряму порівнювати їх із звичайними автомобілями, то там вигоду ніби не одразу й прослідкуєш, але те, що всі виробники рухаються в цьому напрямку, це без сумніву.



Фото: iPress.ua / Михайло Гема

Впевнений, що з часом звичайні авто зникнуть і їх замінять електрокари. Але наша ідея проста: це має статись якомога швидше. Воно і так станеться, ми навіть на це не можемо вплинути. Але щоб це сталось швидше в нашій країні – так, на це ми можемо впливати.

Наша робота показує, що ми дуже успішні в цьому. В Польщі, наприклад, на сьогоднішній день, де є всі можливості, де зарплати вищі, де кредитування нормальне, їздить 700 електрокарів, а в Україні, де немає нічого, окрім інфраструктури, є 4000 електромобілів, в Росії їх теж 700.

- Скільки за Вашими підрахунками Tesla-мобілів в Україні загалом і у Львові наприклад?

- Ну, до прикладу, у Львові їх напевно десь 10 штук їздить. Але Tesla – це взагалі не показник, незважаючи на те, що нас всі знають як "Tesla Клуб Україна". Поки що Tesla – це автомобіль для обраних, і людина точно не купує це авто, щоб зекономити. Вона його купує банально тому, що він кращий. І якщо хтось, хто може собі дозволити купити Tesla обирає між Panamera і Tesla, він обере і купить Tesla.

- Чим Tesla суттєво відрізняється від інших електрокарів наприклад популярних Nissan Leaf, BMW i-серії, Renault ZOE чи навіть Smart які коштують навіть дешевше ніж Nissan Leaf?

- Технічно вони мало чим відрізняються, лише класом автомобіля. Чому Tesla така дорога? Її з Nissan Leaf не можна навіть порівнювати, тому що це різні класи. Ви не будете ніколи порівнювати Volkswagen Golf з Volkswagen Phaeton. Що один автомобіль крутий, що інший, але кожен у своєму класі. Вони між собою взагалі не пересікаються. Технічно, звичайно, у Tesla набагато більша батарея, ніж у Nissan, але вона й за розмірами більша і набагато дорожча.

- Чим пояснюєте такий бум на ринку електрокарів, схожий на той, який ми пережили приблизно 10 років тому, коли масово почали з’явились електронні гаджети.

- В першу чергу – це успіх компанії Tesla. Тут очевидно. Якби не Tesla, цього б не було. Тому що Tesla показала, що вона може створити швидкий автомобіль, а потім вона показала, що може зробити цей автомобіль (в розумних межах) масовим. Тобто вона серійно може його випускати десятками тисяч. І компанія почала "відкушувати" великий кусень у інших виробників авто. І Tesla стала настільки модною, що інші зрозуміли: у них іншого виходу, як інвестувати в це, просто немає. І зараз з’являється окрім Tesla подібні компанії, які абсолютно з нуля виникли. Наприклад, Lucid Motors. Їм насправді набагато легше переналаштуватись, ніж великим автогігантам.

- Можливо я помиляюсь, але Tesla мені чимось нагадує Apple?

- Вона дуже схожа на Apple.

- Наприклад, Ілон Маск – це така харизматична персона, фігура, яка приваблює. Він просто зробив Tesla модною. Так само, як Стів Джобс колись зробив модним Apple. Наскільки маркетинг взагалі тут визначальну роль зіграв?

- Маркетинг тут дуже важливий, але.. В Tesla основну роль маркетингу відіграє сам Ілон Маск. Він безумовно є дуже розумною людиною і вони зараз навіть не роблять реклами ніде. Тим не менш, Tesla популярна.

Ілон Маск зробив набагато більше, ніж зробив Стів Джобс, тому що основна ідея Apple все-таки, щоб їхні продукти купували. Вони роблять прекрасні продукти, ми всі ними користуємось. Але основна мета – це робити одні продукти, потім робити наступні і так, щоб їх добре купували. Основна ідея Tesla Motors – зробити так, щоб усі пересіли на електромобілі, тобто ідея вища.

Ймовірно Apple було просто страшно в цю індустрію заходити. Вона надзвичайно складна. Є безліч стартапів і ніхто не вірив, що Tesla зможе це зробити, тому що усі інші завжди банкрутували. Але Tesla не змогли задавити.



Фото: landlord.ua

- За підсумками 2016 року за цей рік в Україні було продано та імпортовано майже вдвічі більше електрокарів, ніж за попередні роки. Що, на Вашу думку, зумовило це?

- Відповідь дуже проста. Цього немає ні в інших брендах, ні в інших автомобілів. Кожен власник електромобіля, не хотячи продає ще протягом року як мінімум 5 автомобілів. Це факт. Так само як кожен власник Tesla продає ще десяток машин. Tesla зробила спеціальну програму, коли навіть 1000 євро повертають, якщо від тебе хтось йде. Людина, яка хоча б раз проїдеться в електромобілі, захоче і почне про це думати, через те, що це інші відчуття зовсім. Про це можна дуже багато говорити, але краще раз спробувати. І це не має бути обов’язково Tesla, бо після неї будуть такі враження, що усі інші – уже не те. Але якщо почати з Nissan Leaf: поїздити на ньому, тоді ви зрозумієте чому люди їх купують, тому що вони банально краще їдуть.

В мене на Nissan Leaf інша проблема. Хочу поділитись. Він у мене білого перламутрового кольору. І я тепер знаю, що таке гендерна нерівність. На повному серйозі. Усі думають, що це жінка за кермом їде. Більше того. Найгірший випадок гендерної нерівності, який зі мною трапився, коли я загальмував на пішоходному переході, щоб пропустити жінку із візочком з дитиною. Позаду мене зупинилось менше авто, ніж Nissan Leaf, майже в два рази, Volkswagen Polo. За кермом цього авто сиділа жінка і вона мені посигналила: типу, ей ти чому «тормозиш», чому я зупинився, вона не побачила, що там візочок з дитиною, ви розумієте до чого в нас дійшло? Коли жінка з візочком пройшла повз, а я своє обличчя висунув в вікно, типу "що сталось?", вона така "ой, ні-ні, я перепрошую". Тобто вона подумала, що я туплю, розумієте? Це жахливо, тому що у мене є ще один автомобіль, який я давним-давно купив, великий автомобіль. В ньому можна просто посеред дороги зупинитися і нічого не робити, всі будуть культурно об’їжджати і запитувати, чи у тебе все гаразд. А якщо ти на Nissan Leaf зупиняєшся, всі чомусь думають, що ти жінка. Це жахливо. Це питання треба висвітлювати.

- Мої знайомі, які хочуть купити нове авто, як варіант розглядають покупку електрокару. Не знаю, чи це міф, чи реальність, але усі бояться купувати, тому що вони кажуть: ну добре, зараз він ніби дорогий-недорогий, це питання відносне, ти економиш на паливі, але батарея, як і будь-яка батарея, має певну кількість зарядів, її можна певну кількість разів зарядити-розрядити, а потім її треба змінювати, а це досить дорого, практично як купити новий автомобіль.

- Це відомий міф. Ну по-перше, там не такі самі батареї, які ми використовуємо у смартфонах, не такий самий розмір батарей, але вони спеціально зроблені для автомобілів. І середній вік життя батареї вимірюється циклами, не роками, а циклами. І в будь-якому електромобілі вже навіть зараз – це 3000 циклів. 3000 циклів, якщо кожного дня його розряджати і заряджати, це більше, ніж 10 років. Але ми не робимо повний цикл, навіть на Nissan Leaf чотирьохрічному за один день, ми робимо за два дні. Тобто це автоматично майже 20 років експлуатації. Ви на Nissan Leaf проїхали 40 тис км, а його батарея ще має 90% заряду. І потім вона буде на багато повільніше падати в перші 50 тис пробігу. І є Тесли, які вже проїхали по 300 тис і усе нормально, тобто двигун швидше в звичайному автомобілі прийдеться міняти, що так само дорого коштує, ніж батарея на електрокарі. Крім того, в Tesla є гарантія 8 років на двигун і батареї без обмеження пробігу. 8 років взагалі нема ніяких проблем. В нас була одна проблема із Tesla. В ній знайшли одну помилку, яку користувач взагалі не помітив, тобто все було нормально, вони йому поміняли просто батарею на нову. Машина вже 4 роки має. Тобто він отримав нову батарею.

- А обслуговуванням електромобілі взагалі в Україні займаються?

- Так. У нас обслуговують електромобілі. Якщо говорити про Nissan, в нас абсолютно все роблять. Якщо говорити про Tesla, так само можуть все зробити, тільки може втратитись гарантія. Тому Tesla краще інколи везти на гарантійний ремонт за кордон, де його підтримують. Ходова у Tesla чи в будь-якому автомобілі така ж сама, тобто тут якихось особливих космічних технологій насправді немає, окрім батареї і двигуна.

По-перше, діагностувати автомобіль набагато легше. В звичайному автомобілі треба розкрутити двигун, щоб в ньому там знайти причину поломки. В Nissan не настільки це круто зроблено, а от в Tesla вони дистанційно повністю діагностику проводять найменших деталей. Тобто якщо там якісь деталі, якась помпа в кондиціонері чи ще щось, вони знають, яка помпа має бути поміняна, якщо її везти на сервіс. Але за два роки користування я так жодного разу і не заїжджав на сервіс, навіть щодо ходової. Тільки раз фільтр салону поміняли і все.

- Як ви вважаєте, які взагалі критерії вибору електромобіля? І, можливо, пріорітетом для нас українців є все-таки ціна чи на щось інше звертають увагу тут?

- У нас була проблема, яку ми намагались вирішити, коли відкрили салон разом з норвежською компанією в Україні, тому що в нас не продавались нові автомобілі…

- А у вас є інформація, скільки автомобілів куплено нових, а скільки з пробігом?

- Нових майже не було, тому що нових ніхто не пропонував, в тому й проблема. В нас всі чомусь думають, що Nissan Leaf має коштувати $16-17 тис. Наш Nissan Leaf, який ми купили в Америці за $19 тис (тому що він не був битий, а нормальний, двохрічний на той час вже) новим коштував $36 тис. Нові автомобілі, будь-які, вони завжди дорожчі, ніж двохрічні вживані. Не тільки Nissan Leaf є у нас. Є Hyundai, KIA, BMW, Volkswagen. Всі виробники зараз мають свої пропозиції. Але в Україні, через те, що свого часу більшість завозили Leaf, чітка асоціація, що тільки Leaf є, але вибір електрокарів набагато більший і задовільнити можна усіх.

- Так що скажете на рахунок критеріїв?

Ну напевно в Україні критерій ціни є важливим. Це факт. Тому що легше купити майже такий самий автомобіль за $18 тис, ніж за новий заплатити $35 тис, але якби ми тільки такими критеріями думали, тоді б у нас інші автомобілі новими не купували взагалі. А їх купують.

По-перше, з розвитком більш менш культурного залізно-дорожнього сполучення, яке я вважаю в Україні в принципі непогане: вже можна їздити поїздами, експресами в Київ чи в Одесу, чи ще кудись. Можна вже не їхати автомобілем. Тому що це час, витрачається зусиль багато, можна автомобіль залишити тільки для міста і не ганяти на великі відстані. Раз чи два рази в рік, коли ви їдете на лижі кататись, чи на море, хочете раптом автомобілем їхати, то на таку відстань можна позичити в когось, можна взяти в Європі на прокат, а туди прилетіти просто, тобто якщо тільки трохи задуматись над вирішенням цього питання для себе, тоді все стає набагато простіше. Але спочатку є ці більші стереотипи, питання, які люди задають перед купівлею автомобіля, вони потім зникають, коли людина ним користується, тобто вони про це не думають.

- Які взагалі ваші плани на наступні 5 років?

- Наша основна мета – це інфраструктура зарядних пристроїв. Те, що ми зробили в Україні – це діюча бізнес-модель, де заряджати клієнтів, власників електромобілів вигідно і безкоштовно. І ми вважаємо, що публічні зарядні станції у всьому світі мають бути безкоштовними.

Інші бізнес-моделі, де пробували заробити на цих не супершвидкісних зарядках, а на таких як ми ставимо, вони вже провалилися. Ці компанії збанкрутували. Ми придумали, як можна робити так, щоб вони були безкоштовними. І ми цю бізнес-модель намагаємось поширити не тільки в Україні, а й у всьому світі на базі нашої платформи, яка, по-перше, дає можливість резервувати час зарядки, чого немає ніде у світі.

У світі максимум можна побачити, коли ви їдете, це чи зарядка вільна, чи вона зайнята, але вам як користувачу, ця інформація абсолютно не принципова, тому що зарядка може, або звільнитися за секунду або зайнятою стати. А під себе зарезервувати свій час, ніхто поки це не зміг організувати і зробити це безкоштовним знову ж таки. І ми зараз на базі нашої платформи розвиваємо не тільки мережу в Україні, вже в Казахстані поставили 30 зарядок, просто про це ще не говорили. В Алматі стоїть 30 зарядок під нашим брендом. В Україні 81 на сьогоднішній час.

- Цього достатньо?

Цього не достатньо. Наша основна ідея, щоб зарядний пристрій для електромобіля був комфортом, а не сервісом. Комфорт такого типу, як комфорт від Wi-Fi безкоштовного.

Тобто, коли ви приїжджаєте будь-куди і будь-коли, якщо вам це потрібно (знову ж таки це не є якась необхідність насправді - ці зарядні пристрої, тому що я ними ніколи не користуюсь, чесно). Якщо вдома є звичайна розетка на 220В, за ніч він все рівно зарядиться повністю. Ці публічні зарядки потрібні тільки якщо ви далеко їдете, подорожуєте, про всяк випадок. Для користування у місті вона не потрібна. В нас під салоном стоять дві безкоштовні зарядки, я ще ні разу не включався, вона мені просто не потрібна і більшості людей це не потрібно.

- Минулого року ви показували карту своїх зарядок. І їх очевидно було менше у східній Україні. Я помітила, що зараз в центральній і східній Україні вже краща ситуація. А де більше користуються ними? У вас є якась така статистика?

- По всій Україні рівномірно користуються. Немає чогось такого, щоб в Одесі, чи в Києві багато, чи у Львові, чи в менших містах. В Чернівцях так само багато вже є.

- А де плануєте ще розвивати?

- Це залежить від наших партнерів. Якщо бізнес відповідає більш-менш нормальному рівню, людина може зупинитися і якісно провести час, поїсти і випити кави, то ми готові таких партнерів до себе приймати і вони готові інвестувати в зарядку. Це небагато вартує. Для бізнесу це вартуватиме, як один хороший iPhone, умовно кажучи. Але вони отримують постійного клієнта і одна чашка кави переважно окуповує від півгодини - до години зарядки (знаючи, що на каві заробляють переважно 700%). А якщо людина замовить торт наприклад, то це вже йде в чистий прибуток закладу і людина просто вибрала цей заклад, тому що їй дадуть такий самий безкоштовний бонус. Але якщо у вас є вибір куди поїхати, то ви собі просто туди поїдете, так само, наприклад, як у вас є зараз 3G, але по звичці ви кажете: "О, чудово було б, якби був Wi-Fi". Аналогія пряма.

Питання про успіх. Для всіх він різний. Для когось це матеріальна забезпеченість, для когось це робота, яка приносить задоволення. Що для вас успіх? І чи можете ви назвати себе успішною людиною? Чи займаєтесь Ви своєю улюбленою справою?

- Я займаюсь своєю улюбленою справою. І я матеріальний успіх можу розглядати лише для того, щоб далі розвивати те, що я роблю. Ця справа потребує великих інвестицій, для цього потрібно більше заробляти, але тільки щоб далі розвивати те, чим займаєшся. Власне, людині для комфортного життя так багато насправді не потрібно. Я не відчуваю жодного дискомфорту. Мене часто питають: "Як ти можеш після Tesla пересісти на Leaf? Як ти міг так зробити?".

В мене це дискомфорту жодного не викликає. По престижності я не вважаю, що це взагалі може якось людину вимірювати. По великому будинку, по комфортному будинку - так, але не можна усе вимірювати матеріальними благами, особисто для мене. Однак, для того, щоб далі розвиватись, ми маємо багато заробляти, маємо багато вкладати, щоб далі рухатись вперед. І тут гроші важливі. Але гроші – це ресурс, в першу чергу.

Якщо ти багато працюєш в тебе насправді дуже мало часу витрачати гроші, чесно. Я себе не вважаю зараз дуже забезпеченою людиною, а якщо говорити про час, то його взагалі немає. Так, я, можливо і успішний, але в мене майже немає друзів, вони практично зникли, я перестав спілкуватися з ними, мене перестали запрошувати на дні народження. Якщо ти вже якщо в цьому поїзді, вже з нього зійти не можеш. І ти не можеш менше працювати, тому що ти взагалі нічого не будеш тоді робити.

- А скільки ви працюєте в день?

- Це навіть не вимірюється в часових рамках. Все, що ми робимо – це просто робота. Інколи доводиться і в другій годині ночі відписувати людям. Немає чіткого графіку взагалі. І це повністю забирає весь вільний час. Крім поїсти. Можливо ми забагато на себе беремо зараз, але поки що нам треба це делегувати, пробувати це робити, але це так само буде не так просто зробити в Україні.

- А коли у Вас з’являється якась ідея, як Ви визначаєте чи принесе вона успіх чи ні і чи варто вкладати в цю ідею?

- Чесно кажучи, зараз ми намагаємось навіть не розглядати нових ідей, нам би справитись з тим, що зараз є.

- А раніше?

- Та це внутрішнє відчуття мабуть. З самого початку не було ідеї, що я буду займатись електромобілями і "просувати" цю тему. Спочатку була ідея швидко заробити гроші. Так сталося, що я дуже швидко заробив $180 тис з $40 тис, де 20 тис були моїми. Відповідно, постав вибір: побудувати будинок чи там ресторан, чи будь-який інший нормальний бізнес. Ідея на всі гроші купити Теслу – це в принципі не дуже розумна ідея. Ще й тоді, під час Революції, ми 14 лютого її перевозили через кордон на День Св. Валентина якраз, я це пам'ятаю. Потім вона стояла в сусідньому бараці, а ми бронежилети виготовляли в цеху і відправляли на Майдан. І в цей час привозити автомобіль за $100 тис – це дурна ідея насправді. І я вважаю, що в мене старту великого капіталу до цього не було, тобто це буквально всі кошти були вкладені в цей один автомобіль.

Я взагалі за освітою мистецтвознавець: вивчав модернізм і сучасне мистецтво. І це багато чого мені дало.

Я сьогодні говорив про історію: ми думаємо, що цих 100 років, що пройшли, для нас – це дуже багато. Але ці всі революції, зміни, Тесла, Едісон, це було якраз 100 років тому. Нікола Тесла і Едісон – це були, як Стів Джобс і Білл Гейтс сьогодні для нас. Тоді була електрофікація дуже крутою, зараз – інформатизація. І тоді електромобілі могли стати взагалі природнім явищем, але так не сталось. Але все мало бути тоді, вже тоді, електричним. Електрика була на найвищому рівні. Едісон та інші це все розвивали.

Нас вчили про цю другу індустріальну революцію, тому що ці всі художники Ренуари, Моне, звідки вони взагалі? Чому вони стали модними і чому от ця мазня, як дехто вважає, ніби це так просто, чи там Малевич. Звідки взялися імпресіоністи? Тоді було просто дуже страшно, тому що винайшли фотоапарат. Фотоапарат вирішував всі проблеми, які раніше вирішували художники. Художники все рівно малювали переважно портрети на замовлення. А якщо фотоапарат зробив фотографію дешеву, для чого малювати? Або навіть по фотографії малювати набагато легше, ніж просто брати і малювати.

- Але як людина з мистецтва прийшла в бізнес?

Я би не пішов в гуманітарії, якби в мене було з математикою усе нормально. Математика мені ніколи не подобалась, через те я просто обрав гуманітарний напрямок.

- Але навіть для того, щоб акції купити, треба все одно мати якісь знання, не можна ж просто собі зайти на сайт і купити акції.

- Звісно, по-перше, потрібні знання, а також певні технічні можливості. Тому що це робиться через певні рахунки за кордоном і потім я вже про це дізнався. Є одні, які грають на пониження та інші, які грають на підвищення ціни. Добре, що я прочитав пару статей, які грали на підвищення. Можна ж було таку саму розумну статтю прочитати про те, як хтось грає на пониження і каже, що акція коштуватиме 5$ і ти втратиш усі свої гроші. Інші казали "ні-ні, воно має піти дуже різко вверх", тому що багато людей грали раніше на пониження і коли стається якась добра новина, воно йде вверх і ці, які грали на пониження, вимушені викупити свої акції, які орендували, а не купували, і тоді ціна ще більше вверх іде. Акції тоді якщо подивитись історію, між 2012 і 2014 роками дуже різко пішли вверх. Зараз вони вартують приблизно 250$, якби я їх не продавав, я б ще більше міг заробити, але тоді потрібно було викупити цей автомобіль і тоді потрібно було навіть не по найкращій ціні його продати. Були моменти, коли було різке падіння, коли я розумів, що автомобіль уже попередньо заброньований, я усвідомлював, що не зможу його викупити. І це багато сивих волосків додало мені.

- А ви з кимось радитесь, коли приймаєте важливі рішення, в кого ви вчитеся?

- Зараз я би нікому не радив лізти в цей процес з акціями, наприклад, може хтось там прочитає і подумає, давайте куплю акції Tesla. Чесно, це погана ідея, я вважаю.

- У вас є якісь люди, з якими Ви можете порадитись?

- Так, звичайно. Радять близькі, рідні люди. Усі важливі рішення я приймаю з дружиною Лєною (Артеменко) з якою все разом і робимо. Для нас це командна робота.