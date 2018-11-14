CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОКадри евакуації американки Брін Чатфілд нагадують фільм про кінець світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Американка зняла відео, як залишала зону пожеж у Каліфорнії
Вони звернули на дорогу, на якій було менше заторів
Фото: Пожежне управління округу Санта-Барбара
Багато жителів Парадайсу встигли залишили його, а Брін Чатфілд навіть зняла, те що відбувалося поза автомобілем під час її евакуації. Вони з чоловіком вибрали дорогу, на якій було менше заторів, але як виявилося пізніше, вона була охоплена вогнем, повідомляє Daily Dot.
У Парадайсі вони втратили будинок і бізнес. Зараз з Брін і її чоловіком все гаразд.
Вранці 8 листопада 2018 року на півночі американського штату Каліфорнія почалися лісові пожежі, які тривають досі. Вогонь вже знищив сотні квадратних кілометрів лісу, зруйнував тисячі будинків, були евакуйовані сотні тисяч людей. Згорло також місто Парадайс округу Бьютт, де проживало приблизно 27 тисяч осіб.
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