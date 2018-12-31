Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям

Бійці операції Об'єднаних сил на Донбасі привітали українців з прийдешнім Новим роком за допомогою відео.

З різних підрозділів українські вояки прочитали вірш, що прозвучав на тлі мелодії Леонтовича "Щедрик".

Привітали українців і воїни 10-ї гірничо-штурмової бригади. Один з воїнів ЗСУ перевдягнувся у Діда Мороза та проїхався на БМП разом з іншими військовослужбовцями.

Додамо, від початку поточної доби окупанти обстрілювали позиції ОС з мінометів та гранатометів. Двоє українських військових отримали поранення.