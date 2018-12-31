CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОБійці операції Об'єднаних сил на Донбасі привітали українців з прийдешнім Новим роком за допомогою відео.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
Відповідні відео опублікували у Facebook
Фото: скріншот
З різних підрозділів українські вояки прочитали вірш, що прозвучав на тлі мелодії Леонтовича "Щедрик".
Привітали українців і воїни 10-ї гірничо-штурмової бригади. Один з воїнів ЗСУ перевдягнувся у Діда Мороза та проїхався на БМП разом з іншими військовослужбовцями.
Додамо, від початку поточної доби окупанти обстрілювали позиції ОС з мінометів та гранатометів. Двоє українських військових отримали поранення.
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31 12 2018 13:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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