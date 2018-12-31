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Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям

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Бійці операції Об'єднаних сил на Донбасі привітали українців з прийдешнім Новим роком за допомогою відео.
Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям Фото: скріншот

З різних підрозділів українські вояки прочитали вірш, що прозвучав на тлі мелодії Леонтовича "Щедрик".

Привітали українців і воїни 10-ї гірничо-штурмової бригади. Один з воїнів ЗСУ перевдягнувся у Діда Мороза та проїхався на БМП разом з іншими військовослужбовцями. 

Додамо, від початку поточної доби окупанти обстрілювали позиції ОС з мінометів та гранатометів. Двоє українських військових отримали поранення.

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31 12 2018 13:34
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