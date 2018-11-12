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Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття

Пісня Bohemian Rhapsody вийшла в якості синглу 31 жовтня 1975 року
Композиція Bohemian Rhapsody британської групи Queen визнана найпопулярнішою композицією ХХ століття на стрімінгових сервісах.
Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття Фото: Courtesy Image

Кількість прослухувань композиції на стрімінгових сервісах подолала позначку в 1,5 мільярда разів, повідомляє Universal Music Group у Twitter.

Пісня стала першою композицією Queen, яка увійшла в топ-10 у чартах Великої Британії та США.

Також, американський журнал Rolling Stone визначив 100 найкращих пісень початку XXI століття.

 
 
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11 12 2018 13:28
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