CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОБіолог дикої природи з Департаменту навколишнього середовища Юкону Томас Юнг уперше зафільмував чорну рись поблизу міста Вайтхорс у Канаді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чорна канадська рись вперше потрапила на камеру
Фото: з вільного доступу
Про це пише Science Alert.
Він спостерігав за твариною з відстані приблизно 50 метрів. У роліку лунає гавкіт собаки. Можливо, саме це змусило кішку швидко втекти.
Зазвичай взимку шерсть цих тварин сріблясто-сіра, а влітку – рудувато-коричнева. Тому чорношуба канадська рись (Lynx canadensis) викликає великий інтерес у експертів.
"Адаптивне значення меланізму у рисі невідоме, але втрата камуфляжу під час полювання взимку, ймовірно, є дезадаптивною", – зазначив Юнг.
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21 10 2022 17:09 МЕДІА
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