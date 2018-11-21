Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
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У коментарях в Instagram під одним із таких постів йому передають привіт сусіди із селища Бортничі, що під Києвом. А 9 липня минулого року, вітаючи своїх підписників із Днем рибалки, Михайло Поплавський опублікував фотографію на березі озера. На іншому боці водойми можна помітити коричневий двоповерховий будинок. Журналісти знайшли його на Google-картах Бортничів і таким чином визначили, звідки було зроблене це фото.
Депутат мешкає у будинку площею 1067,6 кв. м із власною сауною та приватним озером. Площа землі під ним - близько півгектара. Одна із цих земельних ділянок перебуває в оренді у проректора Київського національного університету культури і мистецтв Наталії Гайсинюк. Решта ділянок і сам будинок записані на її 71-річного батька Анатолія Капелюшного. Проте місцеві мешканці підтверджують, що фактичним власником цього майна є саме Михайло Поплавський.
Журналістамблизько 100 тисяч доларів. Його супроводжує ще один Mercedes-Benz GLS 350. Обидві автівки записані вже на приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури". Раніше його бенефіціарами через ТОВ "Укрконцерт" були сам Михайло Поплавський та його син Олександр, але у 2016 році “співочий ректор” переписав свою частку на Лілію Єременко - заступницю декана Факультету кіно і телебачення державного Київського національного університету культури і мистецтв.
Першим "Мерседесом" постійно користується сам Поплавський. Зокрема, саме на ньому він приїздить до університету в компліментарному фільмі 2016 року. Також фотографіями цієї машини рясніє Instagram-сторінка депутата, але у його деклараціях її не побачити.
Усі спроби редакції видання отримати коментар Михайло Поплавський проігнорував.
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