Депутати Барна і Левченко побилися в прямому ефірі, - ВІДЕО
Бійка сталася під час підсумкового прямого ефіру програми "PROПАРЛАМЕНТ". Народні обранці не зійшлися в думках щодо введення воєнного стану.
Левченко назвав Барну "прислужником олігархату", після чого представник фракції БПП перейшов на "ти" і запропонував свободівцю піти в АТО.
У відповідь Левченко заявив, що Барна "показав свій рівень", "людина, яка п'яна врізається в трамвай у Києві".
Після цього, Олег Барна підійшов до Левченка, вдарив його по обличчю і кинув на підлогу.
"Парламентарії побилися між собою, пошкодивши телевізійне обладнання", - повідомляється на сторінці "Ради" у фейсбуці.
Директор парламентського телеканалу Володимир Лех зазначив, що це була "перша студійна бійка" в ефірі "Ради" за 20 років існування телеканалу.
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