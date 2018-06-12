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Депутати Барна і Левченко побилися в прямому ефірі, - ВІДЕО

Народні обранці не зійшлися в думках щодо введення воєнного стану
Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Олег Барна у прямому ефірі телеканалу "Рада" вдарив народного депутата Юрія Левченка (партія "Свобода").
Депутати Барна і Левченко побилися в прямому ефірі, - ВІДЕО

Бійка сталася під час підсумкового прямого ефіру програми "PROПАРЛАМЕНТ". Народні обранці не зійшлися в думках щодо введення воєнного стану.

Левченко назвав Барну "прислужником олігархату", після чого представник фракції БПП перейшов на "ти" і запропонував свободівцю піти в АТО.

У відповідь Левченко заявив, що Барна "показав свій рівень", "людина, яка п'яна врізається в трамвай у Києві".

Після цього, Олег Барна підійшов до Левченка, вдарив його по обличчю і кинув на підлогу.

"Парламентарії побилися між собою, пошкодивши телевізійне обладнання", - повідомляється на сторінці "Ради" у фейсбуці.

Директор парламентського телеканалу Володимир Лех зазначив, що це була "перша студійна бійка" в ефірі "Ради" за 20 років існування телеканалу.

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06 12 2018 23:18
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