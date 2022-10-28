Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару

Проєкт Dovidka.info створив відеоінструкцію, як діяти громадянам, щоб врятуватись у разі ядерного удару.

Про це в Телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.

"Застосування ядерної зброї по Україні вважається малоймовірним, а головна мета погроз росії – налякати українців та світ і змусити нас йти на поступки. Утім, це залякування не матиме очікуваних росією наслідків. Однак українці мусять знати, як діяти у разі різних надзвичайних ситуації, зокрема – ядерної загрози", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рекомендації актуалізовані на основі досвіду та інструкцій України після аварії на ЧАЕС, яка сталася у 1986 році.