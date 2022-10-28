CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОПроєкт Dovidka.info створив відеоінструкцію, як діяти громадянам, щоб врятуватись у разі ядерного удару.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
Фото: з вільного доступу
Про це в Телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.
"Застосування ядерної зброї по Україні вважається малоймовірним, а головна мета погроз росії – налякати українців та світ і змусити нас йти на поступки. Утім, це залякування не матиме очікуваних росією наслідків. Однак українці мусять знати, як діяти у разі різних надзвичайних ситуації, зокрема – ядерної загрози", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, рекомендації актуалізовані на основі досвіду та інструкцій України після аварії на ЧАЕС, яка сталася у 1986 році.
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28 10 2022 19:42 МЕДІА
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