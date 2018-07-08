"Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО Матч проходив у Празі

Київське "Динамо" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів на виїзді зіграло унічию 1:1 з празькою "Славією".

Фото: twitter.com/slaviaofficial

За 34-градусної спеки обидві команди не продемонстрували високих швидкостей, як і великої кількості моментів. Матч-відповідь пройде за тиждень у Києві. Нагадаємо, що луганська "Зоря", яка посіла четверте місце у минулому сезоні Прем'єр-ліги, буде пробиватися до групового етапу Ліги Європи через матчі з "Брагою" з Португалії. Перший поєдинок "Зоря" проведе 9 серпня вдома, а 16 числа зіграє на виїзді.

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