СПОРТ ВІДЕОКиївське "Динамо" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів на виїзді зіграло унічию 1:1 з празькою "Славією".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
Матч проходив у Празі
Фото: twitter.com/slaviaofficial
За 34-градусної спеки обидві команди не продемонстрували високих швидкостей, як і великої кількості моментів.
Матч-відповідь пройде за тиждень у Києві.
Нагадаємо, що луганська "Зоря", яка посіла четверте місце у минулому сезоні Прем'єр-ліги, буде пробиватися до групового етапу Ліги Європи через матчі з "Брагою" з Португалії. Перший поєдинок "Зоря" проведе 9 серпня вдома, а 16 числа зіграє на виїзді.
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07 08 2018 23:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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