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"Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО

Матч проходив у Празі
Київське "Динамо" у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів на виїзді зіграло унічию 1:1 з празькою "Славією".
"Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО Фото: twitter.com/slaviaofficial

За 34-градусної спеки обидві команди не продемонстрували високих швидкостей, як і великої кількості моментів.

Матч-відповідь пройде за тиждень у Києві.

Нагадаємо, що луганська "Зоря", яка посіла четверте місце у минулому сезоні Прем'єр-ліги, буде пробиватися до групового етапу  Ліги Європи через матчі з "Брагою" з Португалії. Перший поєдинок "Зоря" проведе 9 серпня вдома, а 16 числа зіграє на виїзді.

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07 08 2018 23:22
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