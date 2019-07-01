CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОАмериканський телеканал HBO (Home Box Office) представив проморолик найгучніших прем'єр 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
У ньому Джон Сноу і Дейнерис Таргарієн ведуть переговори
Фото: скріншот
Відео показали на 76-й церемонії вручення премій "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.
Читайте також: Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"
У ролик увійшли кадри з нових сезонів серіалів "Велика маленька брехня", "Справжній детектив", "Віце-президент", "Катерина Велика", "Хранителі". Також на відео були представлені кадри з восьмого сезону "Гри престолів", на яких головні герої Джон Сноу і Дейнерис Таргарієн ведуть переговори зі старшою дочкою дому Старков - Сансою.
Також, телеканал HBO опублікував офіційний тизер останнього, восьмого сезону серіалу "Гра престолів". Перший епізод восьмого сезону має вийти у квітні 2019-го.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 01 2019 13:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.