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HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"

У ньому Джон Сноу і Дейнерис Таргарієн ведуть переговори
Американський телеканал HBO (Home Box Office) представив проморолик найгучніших прем'єр 2019 року.
HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів" Фото: скріншот

Відео показали на 76-й церемонії вручення премій "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.

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У ролик увійшли кадри з нових сезонів серіалів "Велика маленька брехня", "Справжній детектив", "Віце-президент", "Катерина Велика", "Хранителі". Також на відео були представлені кадри з восьмого сезону "Гри престолів", на яких головні герої Джон Сноу і Дейнерис Таргарієн ведуть переговори зі старшою дочкою дому Старков - Сансою.

Також, телеканал HBO опублікував офіційний тизер останнього, восьмого сезону серіалу "Гра престолів". Перший епізод восьмого сезону має вийти у квітні 2019-го.

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07 01 2019 13:19
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