"Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року

У Севільї відбулася церемонія нагородження Європейської кіноакадемії.

Тріумфатором церемонії стала картина польського режисера Павла Павліковського "Холодна війна", повідомляється на сторінці Кіноакадемії у Facebook, інформує LB.ua.

Фільм отримав нагороди в п'яти номінаціях, включаючи головну - "Кращий європейський фільм". Також за режисуру і сценарій був відзначений Павло Павліковський, актриса Йоханна Куліг отримала нагороду за кращу жіночу роль, а також фільм був відзначений за кращий монтаж.

Кращим актором став Марчелло Фонте з "Догмена" режисера Маттео Гарроне.

Кращою європейською комедією стала "Смерть Сталіна" Армандо Януччі.

Кращий документальний фільм - "Бергман. Рік із життя".

Кращий дебют - "Дівчина" Лукаса Донта.

Цього року в номінації "Кращий короткий метр" номінувався український фільм - " Випуск-97" Павла Острікова. Але нагороду отримала робота "Роки" Сари Фгайєр.

Фільм Луки Гуаданіно "Назви мене своїм ім'ям" отримав приз глядацьких симпатій.

Також, 69-й Берлінський кінофестиваль оголосив перші фільми в основному конкурсі. За "Золотого ведмедя" поборються нові фільми Фатіха Акіна, Франсуа Озона і Дені Коте.