Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

"Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року

Фільм Павла Павліковського зібрав усі основні нагороди
У Севільї відбулася церемонія нагородження Європейської кіноакадемії.
"Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року Фото: скріншот

Тріумфатором церемонії стала картина польського режисера Павла Павліковського "Холодна війна", повідомляється на сторінці Кіноакадемії у Facebook, інформує LB.ua.

Фільм отримав нагороди в п'яти номінаціях, включаючи головну - "Кращий європейський фільм". Також за режисуру і сценарій був відзначений Павло Павліковський, актриса Йоханна Куліг отримала нагороду за кращу жіночу роль, а також фільм був відзначений за кращий монтаж.

Кращим актором став Марчелло Фонте з "Догмена" режисера Маттео Гарроне.

Кращою європейською комедією стала "Смерть Сталіна" Армандо Януччі. 

Кращий документальний фільм - "Бергман. Рік із життя". 

Кращий дебют - "Дівчина" Лукаса Донта.

Цього року в номінації "Кращий короткий метр" номінувався український фільм - " Випуск-97" Павла Острікова. Але нагороду отримала робота "Роки" Сари Фгайєр.

Фільм Луки Гуаданіно "Назви мене своїм ім'ям" отримав приз глядацьких симпатій.

Також, 69-й Берлінський кінофестиваль оголосив перші фільми в основному конкурсі. За "Золотого ведмедя" поборються нові фільми Фатіха Акіна, Франсуа Озона і Дені Коте.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 12 2018 11:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.