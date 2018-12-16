"Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
Тріумфатором церемонії стала картина польського режисера Павла Павліковського "Холодна війна", повідомляється на сторінці Кіноакадемії у Facebook, інформує LB.ua.
Фільм отримав нагороди в п'яти номінаціях, включаючи головну - "Кращий європейський фільм". Також за режисуру і сценарій був відзначений Павло Павліковський, актриса Йоханна Куліг отримала нагороду за кращу жіночу роль, а також фільм був відзначений за кращий монтаж.
Кращим актором став Марчелло Фонте з "Догмена" режисера Маттео Гарроне.
Кращою європейською комедією стала "Смерть Сталіна" Армандо Януччі.
Кращий документальний фільм - "Бергман. Рік із життя".
Кращий дебют - "Дівчина" Лукаса Донта.
Цього року в номінації "Кращий короткий метр" номінувався український фільм - " Випуск-97" Павла Острікова. Але нагороду отримала робота "Роки" Сари Фгайєр.
Фільм Луки Гуаданіно "Назви мене своїм ім'ям" отримав приз глядацьких симпатій.
Також, 69-й Берлінський кінофестиваль оголосив перші фільми в основному конкурсі. За "Золотого ведмедя" поборються нові фільми Фатіха Акіна, Франсуа Озона і Дені Коте.
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