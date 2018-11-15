Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
Це перше відео із серії соціальної реклами під назвою "Де б ти не був – вшануй!", розроблене в межах кампанії до 85-роковин Голодомору, повідомляє Zaxid.net.
Кампанію запустило Міністерство інформаційної політики та Український інститут національної пам’яті (УІНП), інформує "Новинарня".
Головна думку відеоролику: у російській в’язниці, шкільному класі, в палаті військового шпиталю, на футбольному полі, у майстерні взуття чи за кермом авто – хоч де б ти був 24 листопада о 16:00 – вшануй пам’ять убитих Голодомором 1932–1933 років.
"Важливо підтримувати традицію пам’яті, і тому основне завдання цього ролика – показати модель поведінки, як кожен може долучитися до вшанування пам’яті жертв Голодомору", - пояснив автор ідеї і сценарист відеороботи Омелян Ощудляк.
"Ми хочемо, щоб люди подумали: "О, до речі, а ми ж теж так можемо робити!", – наголосив він.
24 листопада о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої українці вдома та по всьому світу запалюватимуть свічки пам’яті у себе на вікнах чи біля меморіалів жертв Голодомору, нагадав голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
УІНП також закликало медіа розмістити символ пам’яті – свічку або знак Голодомору – в ефірах, на сайтах та на шпальтах видань.
Додамо, у французькому місті Санліс в межах міжнародної акції "Запали свічку пам’яті" вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.
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