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Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору

На відео закликають 24 листопада о 16:00 вшанувати пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років
Львівське творче об’єднання Young&Hungry Production зняло соціальний відеоролик до акції "Свічка пам’яті".
Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору Фото: скріншот з відео

Це перше відео із серії соціальної реклами під назвою "Де б ти не був – вшануй!", розроблене в межах кампанії до 85-роковин Голодомору, повідомляє Zaxid.net.

Кампанію запустило Міністерство інформаційної політики та Український інститут національної пам’яті (УІНП), інформує "Новинарня".

Головна думку відеоролику: у російській в’язниці, шкільному класі, в палаті військового шпиталю, на футбольному полі, у майстерні взуття чи за кермом авто – хоч де б ти був 24 листопада о 16:00 – вшануй пам’ять убитих Голодомором 1932–1933 років.

"Важливо підтримувати традицію пам’яті, і тому основне завдання цього ролика – показати модель поведінки, як кожен може долучитися до вшанування пам’яті жертв Голодомору", - пояснив автор ідеї і сценарист відеороботи Омелян Ощудляк.

"Ми хочемо, щоб люди подумали: "О, до речі, а ми ж теж так можемо робити!", – наголосив він.

24 листопада о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої українці вдома та по всьому світу запалюватимуть свічки пам’яті у себе на вікнах чи біля меморіалів жертв Голодомору, нагадав голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

УІНП також закликало медіа розмістити символ пам’яті – свічку або знак Голодомору – в ефірах, на сайтах та на шпальтах видань.

Додамо, у французькому місті Санліс в межах міжнародної акції "Запали свічку пам’яті" вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

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15 11 2018 16:24
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