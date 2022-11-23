CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОСлужба безпеки України під час обшуків у церквах Московського патріархату знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян РФ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мільйони готівки та "сумнівних" росіян знайшла СБУ в церквах МП
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Перевірки проводилися на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ у Рівненській області.
Правоохоронці перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграф. Серед них були не лише українці, але й іноземці, зокрема росіяни, які були на території церков.
Деякі з громадян росії надали паспорти та військові квитки СРСР, дехто не мав оригіналів документів, а лише копії, або ж паспорти України з ознаками підробки чи пошкодження.
На території Києво-Печерської лаври перебував 32-річний українець, який, ймовірно, причетний до протиправної діяльності проросійського інформаційного агентства "Антван".
"При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії "ANTVAN GROUP" - громадянина рф Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження", - пояснюють в СБУ.
Також у церквах вилучили:
- проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира";
-готівку на загальну суму понад 2 млн гривень, більше ніж 100 тисяч доларів США та декілька тисяч російських рублів.
Усі знайдені матеріали передали на відповідні експертні дослідження.
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23 11 2022 10:54 МЕДІА
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