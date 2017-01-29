На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО

Трьох чоловіків затримали прикордонники на Волині. Невідомі намагалися незаконно вивезти до Білорусі сімох коней, щоб продати.

Уночі 28 січня прикордонники відділу "Піща" Луцького загону запобігли незаконному переправленню коней через державний кордон, повідомляє Держприкордонслужба.

"Близько другої години ночі було виявлено вантажний автомобіль з кіньми та легковик, яким місцевий мешканець їх супроводжував. Троє осіб підвезли у прикордоння у спеціальній вантажівці для перевезення худоби 7 коней та планували далі пішки, щоб не привертати уваги, перевести коней через кордон з метою реалізації в сусідній країні. Однак їхня оборудка не вдалася – порушники були затримані охоронцями кордону", – йдеться в повідомленні.

Затриманих очікує розгляд адміністративної справи в суді. Встановлюється, хто ще був причетний до порушення.

Нагадаємо, 14 січня українець намагався провезти через КПВВ "Майорськ" в окупований Донецьк понад 200 кг ковбаси в бензобаку.