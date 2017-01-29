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На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО

Чоловіки намагалися переправити до Білорусі сімох коней
Трьох чоловіків затримали прикордонники на Волині. Невідомі намагалися незаконно вивезти до Білорусі сімох коней, щоб продати.
На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО Фото: dpsu.gov.ua

Уночі 28 січня прикордонники відділу "Піща" Луцького загону запобігли незаконному переправленню коней через державний кордон, повідомляє Держприкордонслужба.

"Близько другої години ночі було виявлено вантажний автомобіль з кіньми та легковик, яким місцевий мешканець їх супроводжував. Троє осіб підвезли у прикордоння у спеціальній вантажівці для перевезення худоби 7 коней та планували далі  пішки, щоб не привертати уваги, перевести коней через кордон з метою реалізації в сусідній країні. Однак їхня оборудка не вдалася – порушники були затримані охоронцями кордону", – йдеться в повідомленні.

Затриманих очікує розгляд адміністративної справи в суді. Встановлюється, хто ще був причетний до порушення.

Нагадаємо, 14 січня українець намагався провезти через КПВВ "Майорськ" в окупований Донецьк понад 200 кг ковбаси в бензобаку.

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29 01 2017 22:12
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