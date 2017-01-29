На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
Уночі 28 січня прикордонники відділу "Піща" Луцького загону запобігли незаконному переправленню коней через державний кордон, повідомляє Держприкордонслужба.
"Близько другої години ночі було виявлено вантажний автомобіль з кіньми та легковик, яким місцевий мешканець їх супроводжував. Троє осіб підвезли у прикордоння у спеціальній вантажівці для перевезення худоби 7 коней та планували далі пішки, щоб не привертати уваги, перевести коней через кордон з метою реалізації в сусідній країні. Однак їхня оборудка не вдалася – порушники були затримані охоронцями кордону", – йдеться в повідомленні.
Затриманих очікує розгляд адміністративної справи в суді. Встановлюється, хто ще був причетний до порушення.
Нагадаємо, 14 січня українець намагався провезти через КПВВ "Майорськ" в окупований Донецьк понад 200 кг ковбаси в бензобаку.
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