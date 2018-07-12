CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОНа Тернопільщині водій маршрутки з’їхав з рейсу і скерував автобус до лікарні, бо його пасажиру раптово стало зле. Кермувальник розгледів у чоловіка ознаки інсульту, тому вирішив не зволікати, чекаючи швидку – і це врятувало хворого від тяжких ускладнень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Тернопільщині водій маршрутки відвіз до лікарні пасажира з інсультом перервавши рейс, - ВІДЕО
Більше того, водій віддав на потреби хворого усі гроші, що мав при собі
Історію опублікувало "ТСН".
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