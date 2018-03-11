NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к

NASA та ESA (Європейське космічне агентство) випустили перше відео з космосу з роздільною здатністю 8 тисяч пікселів.

На опублікованому ролику астронавти працюють та проводять експерименти. Зокрема, секвенування ДНК для ідентифікації мікробів на станції, а також порівняння рослин, які виросли в космосі з рослинами, які виросли на землі, інформує "Громадське".

Відео у форматі 8к дозволить зафіксувати історію польоту набагато детальніше, зазначив менеджер з комунікації NASA Ділан Матіс.

Опубліковане відео зняли на борту Міжнародної космічної станції за допомогою камери Helium 8K компанії RED. Її доставили на станцію у квітні 2018.

Камера дозволяє записувати відео з роздільною здатністю 8192 на 4320 пікселів. До прикладу, у кінотеатрі можна побачити відео з роздільною здатністю від 2 до 4 тисяч пікселів, а на телевізорах — 1-2 тисячі.

Побачити відео у форматі 8к зможе далеко не кожен, адже ще на ринку ще небагато пристроїв, які підтримують такий формат. Перші телевізори з розширенням 8 тисяч пікселів з'явилися у 2017 році.

Також, американське космічне агентство NASA запустило автоматичний зонд Parker Solar Probe, який вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані.