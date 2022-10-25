Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі

У хорватському Загребі розпочався перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та голова Сабору Республіки Хорватія Ґордан Яндрокович, як організатори саміту, зустріли спікерів парламентів десятків країн у будинку Національної бібліотеки хорватської столиці, де відбувається саміт, передає кореспондент Укрінформу.

Під час основної частини саміту плануються виступи усіх учасників. До присутніх на саміті звернеться також президент України Володимир Зеленський.

Завершиться саміт підбиттям підсумків й оголошенням тексту фінальної заяви.

Як повідомлялося, напередодні у Загребі, в межах саміту, було проведено експертну дискусію з проблем деокупації Криму, загальної ситуації з правами людини на окупованих територіях.

Як зауважив Стефанчук в ефірі телеканалу "Рада", учасники парламентського саміту Кримської платформи обговорюватимуть, окрім безпосередньо Криму, питання світової безпеки, майбутню відбудову України та подальший тиск на росію.