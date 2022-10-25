ПОЛІТИКА ВІДЕОУ хорватському Загребі розпочався перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
Фото: Укрінформ
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та голова Сабору Республіки Хорватія Ґордан Яндрокович, як організатори саміту, зустріли спікерів парламентів десятків країн у будинку Національної бібліотеки хорватської столиці, де відбувається саміт, передає кореспондент Укрінформу.
Під час основної частини саміту плануються виступи усіх учасників. До присутніх на саміті звернеться також президент України Володимир Зеленський.
Завершиться саміт підбиттям підсумків й оголошенням тексту фінальної заяви.
Як повідомлялося, напередодні у Загребі, в межах саміту, було проведено експертну дискусію з проблем деокупації Криму, загальної ситуації з правами людини на окупованих територіях.
Як зауважив Стефанчук в ефірі телеканалу "Рада", учасники парламентського саміту Кримської платформи обговорюватимуть, окрім безпосередньо Криму, питання світової безпеки, майбутню відбудову України та подальший тиск на росію.
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25 10 2022 12:34 МЕДІА
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