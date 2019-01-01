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Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО

"Головне в передвиборній гонитві - не затоптати паростки розвитку"
Президент Петро Порошенко у своєму новорічному зверненні заявив, що найгірше в Україні вже позаду.
Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО

"Дорогі українці! Найскладніше вже минуло, і найгірше теж уже позаду. Попереду поступове зростання економіки і відновлення рівня життя. Це результат спільної нашої роботи. Головне в передвиборній гонитві - не затоптати паростки розвитку, вирощені ціною великих жертв і колосальних зусиль кожного з вас. І тоді ми точно переможемо. Бажаю всім щасливого Нового року, щоб наша доля нас не цуралась", - заявив Президент України.

Значну частину своєї промови Порошенко присвятив історичній важливості 2018 року в контексті створення автокефальної православної церкви.

"Ще мить - і літопис 2018 року ляже в архів української історії. А місце там для нього особливе. Воно поруч з 1991 роком, коли була проголошена наша державна самостійність. 15 грудня тут, у Святій Софії, відбувся об'єднавчий собор, і тисячі людей , які зібралися на площі, не соромились сліз. Це були сльози радості: народилася нарешті автокефальна Православна церква України, визнана світовим православ'ям. Боротьба за незалежність нашої церкви тривала сотні років і завершилася успіхом тільки тепер. Це справжнє чудо, це знак Божий, що у нас, українців, усе буде добре", - йдеться у новорічному зверненні президента України.

Новий 2019 рік також має історичне значення, зазначив президент. "2019-й - це століття Акту Злуки. Сторіччя нашої соборності", - нагадав Порошенко.

Президент також заявив, що "ми нічого не хочемо більше, ніж миру, і ніхто не бажає миру більше, ніж ми", і пообіцяв жителям окупованих територій, що вони повернуться до складу України.

"Я звертаюся до мільйонів співвітчизників у Криму і по той бік Донбасу: ми обов'язково повернемося до вас з миром, якою довгою не була б дорога. І наша сім'я обов'язково возз'єднається за одним столом, за яким Новий рік зустрічають за київським часом", - пообіцяв Порошенко.

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01 01 2019 00:12
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