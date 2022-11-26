Провокацію на кордоні з Україною влаштувала Білорусь

Республіка Білорусь продовжує підтримувати штучно створену міграційну кризу та умисно створює умови для спроб незаконного перетину кордону мігрантами. Так, на північному кордоні затримано групу нелегальних мігрантів, яких до кордону доставили білоруські прикордонники

Про це, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Групу нелегальних мігрантів вихідців з Південно-Східної Азії на державному кордоні затримали прикордонники Житомирського загону.

Під час виконання завдань військовослужбовці Державної прикордонної служби помітили доріжку слідів, що вела з території Білорусі, і відразу виявили та зупинили шістьох іноземців. Як надалі з’ясувалось, вони громадяни Пакистану та Бангладеш.

Затримані чоловіки повідомили, що територією Білорусі їх до кордону з Україною на автомобілі довезли особи у військовій формі, вони припускають, що це були представники прикордонної служби Білорусі. Далі їм вказали, в якому напрямку мігранти мають прямувати.

Перебуваючи в Білорусі, іноземці контактували з представниками правоохоронних органів, які організовували їх незаконний маршрут і які наказали їм після незаконного перетину державного кордону зателефонувати та повідомити про своє місцеперебування. Це підтверджується і переписками в месенджерах в телефонах іноземців. Зі слів мандрівників, до цього вони безуспішно намагалися потрапити в Польщу, теж за сприяння білоруських правоохоронців.

Проте довгою подорож у мігрантів не вдалася, відразу після незаконного перетину кордону вони були затримані українськими прикордонниками.

Наразі із затриманими нелегалами проводяться відповідні заходи перевірки та встановлюються всі обставини спроби незаконного перетину кордону та хто сприяв їм у такій подорожі.