"Пункти незламності" у Вишгороді відвідав Президент

Президент Володимир Зеленський відвідав у місті Вишгород Київської області “пункти незламності”.

Про це Зеленський написав у Telegram.

"Вишгород. Пошкоджений чотириповерховий житловий будинок – наслідок російського ракетного терору наших людей. Надаємо всю необхідну допомогу постраждалим мешканцям, зокрема щодо забезпечення їхніх житлових потреб", - написав він.

Президент побував у "пунктах незламності", які вже запрацювали у місті та оприлюднив відповідне відео. "Разом зможемо пройти цей непростий для нашої країни шлях. Подолаємо всі виклики і обов'язково переможемо", - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, 23 листопада рф завдала масованої ракетної атаки по низці регіонів України.

Зокрема, у Вишгороді Київської області під час російських обстрілів були пошкоджені чотири багатоповерхівки, дитячий садок та школа.

Станом на 24 листопада у Вишгороді кількість загиблих від російської ракети зросла до шести осіб.