CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОПрезидент Володимир Зеленський відвідав у місті Вишгород Київської області “пункти незламності”.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Пункти незламності" у Вишгороді відвідав Президент
Фото: Укрінформ
Про це Зеленський написав у Telegram.
"Вишгород. Пошкоджений чотириповерховий житловий будинок – наслідок російського ракетного терору наших людей. Надаємо всю необхідну допомогу постраждалим мешканцям, зокрема щодо забезпечення їхніх житлових потреб", - написав він.
Президент побував у "пунктах незламності", які вже запрацювали у місті та оприлюднив відповідне відео. "Разом зможемо пройти цей непростий для нашої країни шлях. Подолаємо всі виклики і обов'язково переможемо", - зауважив Зеленський.
Як повідомлялося, 23 листопада рф завдала масованої ракетної атаки по низці регіонів України.
Зокрема, у Вишгороді Київської області під час російських обстрілів були пошкоджені чотири багатоповерхівки, дитячий садок та школа.
Станом на 24 листопада у Вишгороді кількість загиблих від російської ракети зросла до шести осіб.
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25 11 2022 21:08 МЕДІА
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