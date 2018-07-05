Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ

В понеділок на сайті СБУ будуть викладені всі записи

Служба безпеки України оприлюднила аудіодоказ переговорів військових Російської Федерації.

"Значну частину тексту й звукових файлів ми були змушені підчистити через значну кількість нецензурних слів, але повірте, саме ці слова характеризують і показують весь цинізм, з яким російське військове керівництво готувало і здійснювало цей теракт", - зазначив голова СБУ В.Грицак.

Слідчі Служби безпеки України під час розслідування обстрілу житлового мікрорайону Маріуполя "Східний" 24 січня 2015 року, унаслідок якого загинув 31 і були поранені 117 людей, встановили, що цей злочин скоїли кадрові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, заявляє глава СБУ Василь Грицак.

"Під час проведення нашими слідчими та оперативниками розслідування, було встановлено і задокументовано, що цей злочин скоїли кадрові російські військовослужбовці. Цей теракт здійснили два штатних ракетних дивізіони Збройних сил РФ. З території Росії операцією безпосередньо керував начальник Ракетних військ і артилерії Південного військового кола ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук, у тимчасово окупованому Донецьку обстрілом керував полковник ЗС РФ Олександр Цаплюк із "позивним Горець", - розповів на брифінгу в понеділок у Києві Грицак.