Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
"Значну частину тексту й звукових файлів ми були змушені підчистити через значну кількість нецензурних слів, але повірте, саме ці слова характеризують і показують весь цинізм, з яким російське військове керівництво готувало і здійснювало цей теракт", - зазначив голова СБУ В.Грицак.
Слідчі Служби безпеки України під час розслідування обстрілу житлового мікрорайону Маріуполя "Східний" 24 січня 2015 року, унаслідок якого загинув 31 і були поранені 117 людей, встановили, що цей злочин скоїли кадрові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, заявляє глава СБУ Василь Грицак.
"Під час проведення нашими слідчими та оперативниками розслідування, було встановлено і задокументовано, що цей злочин скоїли кадрові російські військовослужбовці. Цей теракт здійснили два штатних ракетних дивізіони Збройних сил РФ. З території Росії операцією безпосередньо керував начальник Ракетних військ і артилерії Південного військового кола ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук, у тимчасово окупованому Донецьку обстрілом керував полковник ЗС РФ Олександр Цаплюк із "позивним Горець", - розповів на брифінгу в понеділок у Києві Грицак.
В.Грицак наголосив, що оперативники і слідчі СБУ зафіксували і задокументували "похвилинно події, від моменту перетину цими двома дивізіонами українсько-російського кордону і аж до виїзду на позицію".
Керівник української спецслужби також поінформував, що у рамках розслідування обстрілу Маріуполя оголошені підозри 11 особам - 4 громадянам України, членам незаконних збройних формувань, а також 7 кадровим військовослужбовцям ЗС РФ. Усіх їх оголошено в розшук.
"Ми переконані, що таке рішення приймалося вищим військовим і політичним керівництвом РФ", - додав він.
Нагадаємо, що 24 січня 2015 року унаслідок обстрілу мікрорайону Східний в Маріуполі загинули 29 людей та ще 92 зазнали поранень.
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