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СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу
Співробітники Служби безпеки затримали в Донецькій області інформатора бойовиків "ДНР".
СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО Фото: Прес-центр СБУ

Чоловік передавав бойовикам дані про пересування, а також місця розташування особового складу і військової техніки сил АТО поблизу лінії розмежування.

"Співробітники СБУ задокументували, що інформацію спільник терористів збирав і отримував під час поїздок на підконтрольну українській владі територію нібито для відвідин родичів. Правоохоронці затримали жителя тимчасово окупованого Єнакієвого в одному із селищ Костянтинівського району під час чергового "візиту" до близьких", - повідомляють на сайті СБУ.

Інформатору оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що терориста "ЛНР", який приїхав лікуватися в Київську область, позбавили волі на 13 років.

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23 08 2017 17:04
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