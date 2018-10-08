Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО

Маршрутка з туристами зіткнулася з вантажівкою на трасі Харків-Сімферополь у Запорізькій області. В результаті аварії загинули п'ятеро дітей і один дорослий.

Аварія сталася сьогодні близько другої години дня в районі села Кам'янське. За однією з версій, у вантажного автомобіля відмовило рульове управління, і він на повній швидкості врізався в маршрутку, інформує міський сайт 061.

За даними ДСНС, загинули п'ятеро людей. Місцеві сайти уточнюють, що серед загиблих - п'ятеро дітей і один дорослий, ще одна дитина померла в лікарні.

У важкому стані госпіталізовані водії маршрутки і вантажівки. Всього в автобусі перебувало 18 пасажирів. Постраждалих доставили до Василівської районної лікарні та Запорізьку обласну лікарню.

Маршрутний автобус їхав рейсом з Кирилівки. На місці аварії працюють поліція і медики.

Оновлення. Поліція підтвердила загибель шести людей унаслідок ДТП за участю мікроавтобуса і вантажівки в Запорізькій області.

"Маємо інформацію про шість загиблих, з яких п'ятеро - діти. Також 12 осіб травмовано", - повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Фацевич уточнив, що ДТП сталася близько 14:30 на автодорозі "Харків-Сімферополь" біля села Кам'янське.

Поліція з'ясувала, що водій маршрутного таксі здійснював нерегулярні перевезення. Під час аварії в салоні мікроавтобуса перебували близько 20 пасажирів.

Фацевич додав, що з водієм вантажного автомобіля "КамАЗ" проводяться першочергові слідчі дії. Найближчим часом проти нього буде обрано запобіжний захід.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, що в липні після трьох великих аварій за участю маршруток поліція оголосила про операцію "Перевізник".

У перший же день перевірок було виявлено порушення в роботі 87 автобусів.