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Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП

В результаті аварії загинули п'ятеро людей, ще шестеро постраждалих
У мережі опублікували відео моменту ДТП в Харкові, коли Lexus влетів у натовп пішоходів.
Трагедія в Харкові: з Фото: соцмережі

Відео моменту ДТП в Харкові.

Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.

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19 10 2017 11:14
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