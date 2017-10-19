CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУ мережі опублікували відео моменту ДТП в Харкові, коли Lexus влетів у натовп пішоходів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
В результаті аварії загинули п'ятеро людей, ще шестеро постраждалих
Фото: соцмережі
Відео моменту ДТП в Харкові.
Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.
Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева.
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19 10 2017 11:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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