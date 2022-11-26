CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОПрезидент Володимир Зеленський наполягає на обмеженні цін на російську нафту на рівні 30-40 доларів за барель, аби росія не використовувала нафтові мільярди у війні проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціна на російську нафту має бути $30 - 40 за барель - Зеленський
Фото: Укрінформ
Про це він повідомив на пресконференції з нагоди установчого саміту зернової ініціативи Grain from Ukraine.
"Хотілося б, щоб ці санкції щодо прайскепів - обмеження ціни на нафту - спрацювали не політично, а реально. Щоб росія потім не використала ці мільярди. А ми говоримо про десятки мільярдів! Обмеження, яке сьогодні розглядається, становить близько $65. Я вважаю, що воно штучне: росія заробить ті десятки мільярдів. Ми би хотіли, щоб санкції виявилися результативними й обмеження були на рівні $30-40, аби росія їх відчувала", - сказав він.
Також Зеленський зазначив, що наразі обговорюється можливість запровадження санкцій у 9-му пакеті. Українські дипломати роблять усе можливе, щоб не було перерви між обмеженнями щодо росії, а також "дотискають" зниження граничної ціни на нафту. Водночас Президент подякував литовським та польським партнерам за підтримку позиції України, а також всім країнам, які долучилися до санкцій.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зауважив, що граничні ціни на російську нафту необхідні країнам ЄС, аби економіка держав не зазнала стрімкого падіння, що, за його словами, негативно відобразиться й на Україні.
"Ми розуміємо, скільки грошей росія отримує за нафту. Саме тому ми з країнами G7 будемо працювати, щоб санкції були ефективними й погодженими між всіма партнерами", - сказав він.
Також очільник польського уряду наголосив на необхідності конфіскації російських активів, зокрема власності олігархів, і спрямування їх на відбудову України.
Нагадаємо, що ЄС вводить граничну ціну на російську нафту з 5 грудня.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 11 2022 19:27 МЕДІА
- ВІДЕО Сьогоднішній день пам’яті рф перетворилана день терору: Зеленський про обстріли окупантів
- ВІДЕО Провокацію на кордоні з Україною влаштувала Білорусь
- ВІДЕО "Пункти незламності" у Вишгороді відвідав Президент
- путін готує дітей померти за Батьківщину. росія прискорює процес створення юнармії –мілітаризованої молодіжної армії - The Guardian
- Наскоки зерґів та погана погода гальмують просування ЗСУ. У росіян критично не вистачає Х-101 - Том Купер
СТАТТІ