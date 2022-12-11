CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУкраїнський захід CRAFTED IN Ukraine проходить 12 листопада в Берліні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Берліні "CRAFTED IN Ukraine" збирає гроші на благодійність
Фото: Укрінформ
На відкритті заходу виступив посол України в ФРН Олексій Макеєв.
Посол подякував Німеччині, яка надала притулок і захист майже мільйону українців, а також Польщі, яка прийняла ще більше біженців від війни з різних куточків України. Він також привітав поляків з їх національним святом.
"У Берліні зараз майже немає місця, де не було б українців. Нас багато, й нас дуже сердечно приймають. Ми це дуже цінуємо", - сказав дипломат.
Він також закликав гостей придбати товари, вироблені руками українців, бо, по-перше, вони того варті, а по-друге, це допоможе тим, хто цього потребує.
Двадцять відсотків з продажів товарів буде передано у фонд Першої Леді - Олени Зеленської @zelenskafoundation, основними напрямками, якого є: гуманітарна, медична і освітня допомога.
Організатори зазначили, що бачать своєю метою показати всьому світу, які талановиті наші люди, що українці є надзвичайно мужні і сильні, спроможні на все, коли діють разом, а також підтримати їх у цей важкий період.
У програмі, яка розрахована на весь день, - pop-up store українських товарів, жива музика, майстер-класи, виставка картин від молодих українських митців.
Захід, організований Посольством України у ФРН у партнерстві з компанією foodmate.kyiv, проходить в Інституті Пілецького в самому центрі Берліна, біля Бранденбурзьких воріт.
Нагадаємо, що наприкінці вересня Президент призначив нового посла в Німеччині.
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12 11 2022 19:12 МЕДІА
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