ПОЛІТИКА ВІДЕОСлужба безпеки України затримала та провела "профілактичну бесіду" з пенсіонером, який розклеював у під’їздах будинків плакати з екс-президентом Віктором Януковичем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
В місті на під'їздах будинків з'явилися плакати з Віктором Януковичем у формі червоногвардійця і підписом: "Ти заплатив за новими тарифами?"
Фото плакатів місцеві жителі опублікували в соцмережах. У Службі безпеки повідомили, що чоловіка вже затримали. Ним виявився місцевий житель - 70-річний Анатолій Рибалка, повідомляє місцевий сайт 0629.com.ua.
"Я засуджую агресію Росії проти України і вважаю себе патріотом Батьківщини", - заявив затриманий співробітникам СБУ.
Він також розповів, що плакати не виготовляв навмисно, а знайшов удома.
За даними СБУ, чоловік не виїжджав на окуповану територію і не має контактів з терористами. З ним провели профілактичну бесіду і відпустили.
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