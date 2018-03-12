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У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем

В місті на під'їздах будинків з'явилися плакати з Віктором Януковичем у формі червоногвардійця і підписом: "Ти заплатив за новими тарифами?"
Служба безпеки України затримала та провела "профілактичну бесіду" з пенсіонером, який розклеював у під’їздах будинків плакати з екс-президентом Віктором Януковичем.
У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем

Фото плакатів місцеві жителі опублікували в соцмережах. У Службі безпеки повідомили, що чоловіка вже затримали. Ним виявився місцевий житель - 70-річний Анатолій Рибалка, повідомляє місцевий сайт 0629.com.ua.

"Я засуджую агресію Росії проти України і вважаю себе патріотом Батьківщини", - заявив затриманий співробітникам СБУ.

Він також розповів, що плакати не виготовляв навмисно, а знайшов удома.

За даними СБУ, чоловік не виїжджав на окуповану територію і не має контактів з терористами. З ним провели профілактичну бесіду і відпустили.

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03 12 2018 17:56
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