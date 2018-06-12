У Монако журналісти помітили Rolls-Royce 74-річної свекрухи працівниці Львівської митниці

Елітний автомобіль Rolls-Royce Wraith (2014 року випуску), власницею якого є 74-річна свекруха начальниці відділу митного оформлення "Рава-Руська" Львівської митниці ДФС Олесі Заброварної, помітили у Монако.

Допис з фото Rolls-Royce Wraith з номерними знаками АС0001ЕТ у Монако було оприлюднено ще 27 вересня. Про це повідомив журналіст 1+1 Тарас Середич на своїй сторінці у Facebook 4 грудня, додавши скріншот з інстаграму cars_communnity, де публікують фото елітних авто.

У травні 2018 року Тарас Середич помітив Rolls-Royce Wraith з номерними знаками АС0001ЕТ на вулицях Стрия. Вартість такого авто становить приблизно 350 тис. доларів. Це авто зареєстроване на 74-річну Марію Заброварну, свекруху Олесі Заброварної.

Нагадаємо, що 4 січня прокуратура Львівської області порушила проти Олесі Заброварної кримінальне провадження за фактом декларування недостовірних відомостей.

Після відкриття кримінальної справи Олеся Заброварна згадала у декларації про 9 об'єктів нерухомості та мамину машину. Окрім цього, на доньку Олесі Заброварної Богдану оформлене авто Porsche Cayenne (5 млн грн) та квартира площею 173 м2 у київському житловому комплексі "Бульвар Фонтанів". Влітку 2018 року правоохоронці відкрили ще одну кримінальну справу проти Олесі Заброварної через записаний на свекруху Rolls-Royce Wraith.

Згідно з декларацією Олесі Заброварної за 2017 рік, торік вона отримала 155 тис. грн зарплати, працюючи на Львівській митниці. Чоловік Олесі Андрій жодних доходів не задекларував. Водночас подружжя зберігає 1,4 млн грн готівкою. У березні 2018 року Олеся Заброварна повідомила також про зміни у майновому стані. Завдяки відчуженню нерухомого майна вона отримала 11,2 млн грн.