У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
Після голосування за закон про перейменування УПЦ Московського патріархату, депутат Нестор Шуфрич підбіг до спікера ВР Андрія Парубія і став вимагати переголосування, пише УП.
"Рішення прийняте, не біснуйтесь, бо мені доведеться вас просто перехрестити, виганяти біса", - сказав Парубій.
Після цього, Шуфрич зірвав з трибуни плакат, де був заклик віддати під суд Віктора Медведчука.
У результаті на Шуфрича накинувся депутат від "Народного фронту" Юрій Береза. У бійку також включились Юрій Бойко та депутати з "Опоблоку".
Березу підтримав депутат Ігор Гузь та інші. Бійка тривала недовго, але була дуже активною.
"Опозиціонерів" відтіснили у прохід між рядами, а плакат із Медведчуком приклеїли назад на трибуну.
Парубій оголосив перерву у засіданні. Наразі плакат біля трибуни "охороняє" кілька депутатів коаліції, а "опозиціонери" залишаються у своєму секторі.
Нагадаємо, що під Верховною Радою знову проходить мітинг-молебень представників Української православної церкви Московського патріархату.
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