У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО

Працівник однієї з авіакомпаній здійснив несанкціонований виліт на літаку Q400 перевізника Horizon Air без пасажирів на борту, повідомляє прес-служба міжнародного аеропорту Сіетл/Такома у Twitter.

Відомо, що літак впав у затоці Пьюджет.

На місце інциденту направилися бригади Берегової охорони США, подробиці інциденту з'ясовуються.

Оновлення:

Викрадачем літака, що потім упав у море, в американському Сієтлі виявився 29-річний місцевий житель.

Правоохоронці припускають, що у такий спосіб він вирішив накласти на себе руки, повідомляє DW.

"В управлінні шерифа округу Пірс повідомили, що викрадач літака - місцевий житель, він діяв сам. Ймовірно, внаслідок падіння літака він загинув", - зазначається у публікації.

На думку правоохоронців, інцидент не має терористичного підгрунтя. У поліції припускають, що викрадач вирішив покінчити життя самогубством.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU