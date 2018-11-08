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У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО

Наразі невідомі доля пілота і в якому він стані
З аеропорту Сіетла у штаті Вашингтон викрали близькомагістральний пасажирський літак Q400.
У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО Фото: twitter.com/mckenna_brown

Працівник однієї з авіакомпаній здійснив несанкціонований виліт на літаку Q400 перевізника Horizon Air без пасажирів на борту, повідомляє прес-служба міжнародного аеропорту Сіетл/Такома у Twitter.

Відомо, що літак впав у затоці Пьюджет.

На місце інциденту направилися бригади Берегової охорони США, подробиці інциденту з'ясовуються.

Оновлення: 

Викрадачем літака, що потім упав у море, в американському Сієтлі виявився 29-річний місцевий житель. 

Правоохоронці припускають, що у такий спосіб він вирішив накласти на себе руки, повідомляє DW.

"В управлінні шерифа округу Пірс повідомили, що викрадач літака - місцевий житель, він діяв сам. Ймовірно, внаслідок падіння літака він загинув", - зазначається у публікації. 

На думку правоохоронців, інцидент не має терористичного підгрунтя. У поліції припускають, що викрадач вирішив покінчити життя самогубством.

 

 

 

 

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11 08 2018 11:22
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