У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
Працівник однієї з авіакомпаній здійснив несанкціонований виліт на літаку Q400 перевізника Horizon Air без пасажирів на борту, повідомляє прес-служба міжнародного аеропорту Сіетл/Такома у Twitter.
Відомо, що літак впав у затоці Пьюджет.
На місце інциденту направилися бригади Берегової охорони США, подробиці інциденту з'ясовуються.
Оновлення:
Викрадачем літака, що потім упав у море, в американському Сієтлі виявився 29-річний місцевий житель.
Правоохоронці припускають, що у такий спосіб він вирішив накласти на себе руки, повідомляє DW.
"В управлінні шерифа округу Пірс повідомили, що викрадач літака - місцевий житель, він діяв сам. Ймовірно, внаслідок падіння літака він загинув", - зазначається у публікації.
На думку правоохоронців, інцидент не має терористичного підгрунтя. У поліції припускають, що викрадач вирішив покінчити життя самогубством.
Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU— bmbdgty (@drbmbdgty) 11 серпня 2018 р.
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