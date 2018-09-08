CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУ Запоріжжі кілька десятків місцевих жителів після стихійного протесту проти знищення скверу в центрі міста знесли паркан, що будується навколо нього.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Запоріжжі жителі та члени Нацкорпусу знесли паркан навколо знищеного забудовником парку, - ВІДЕО
На місці скверу хочуть будувати торговий центр
Фото: facebook.com/maxon.azov
Як повідомляє 061.ua, мітинг почався близько 17:00 під будівлею міської ради.
Через півтори години учасники протесту вирушили центральним проспектом до спиляного парку і за допомогою "Національних дружин" зруйнували встановлений напередодні паркан.
Нагадаємо, що 7 серпня в Запоріжжі за три години спиляли 500 дерев скверу Яланського. Дозвіл на спилювання було оскаржено в суді. Однак, сквер знищили до його рішення.
Ділянка під сквером перебуває в довгостроковій оренді у фірми "Ленд Дівелопмент", що належить депутату міськради Володимиру Кальцеву. Він заявляв про намір побудувати на місці скверу торговий центр.
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09 08 2018 22:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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