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У Запоріжжі жителі та члени Нацкорпусу знесли паркан навколо знищеного забудовником парку, - ВІДЕО

На місці скверу хочуть будувати торговий центр
У Запоріжжі кілька десятків місцевих жителів після стихійного протесту проти знищення скверу в центрі міста знесли паркан, що будується навколо нього.
У Запоріжжі жителі та члени Нацкорпусу знесли паркан навколо знищеного забудовником парку, - ВІДЕО Фото: facebook.com/maxon.azov

Як повідомляє 061.ua, мітинг почався близько 17:00 під будівлею міської ради.

Через півтори години учасники протесту вирушили центральним проспектом до спиляного парку і за допомогою "Національних дружин" зруйнували встановлений напередодні паркан.

Нагадаємо, що 7 серпня в Запоріжжі за три години спиляли 500 дерев скверу Яланського. Дозвіл на спилювання було оскаржено в суді. Однак, сквер знищили до його рішення.

Ділянка під сквером перебуває в довгостроковій оренді у фірми "Ленд Дівелопмент", що належить депутату міськради Володимиру Кальцеву. Він заявляв про намір побудувати на місці скверу торговий центр.

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09 08 2018 22:41
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