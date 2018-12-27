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Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі

Журі конкурсу Music Theatre NOW відзначило оперу-реквієм IYOV
Почесне журі відібрало твір музичної формації NOVA OPERA в ТОП-10 найкращих сучасних опер світу.
Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі Фото: repor.to

Обирали серед 436 творів з 55 країн, повідомляє "Українська правда. Життя".

У топ-10 сучасних опер світу увійшли:

  • IYOV (Україна),

  • And / Or / Pro / methe (Іран),

  • AquaSonic (Данія, Швеція),

  • The Cave (Греція),

  • Falling Awake (Данія),

  • #FREEBRAHMS (Люксембург, Німеччина),

  • The Howling Girls (Австралія),

  • Jigokuhen (Китай),

  • Mitra (Бельгія, Австрія),

  • MUSRAROPERA (Італія, Бразилія, Німеччина).

У журі конкурсу були представники п'яти континентів: драматург Крістіан Лада (Брюссель), композитор і музикант Нео Муянга (Кейптаун), творчий продюсер Шошана Поланко (Мехіко), композитор, вокаліст Лю Сола (Пекін), генеральний менеджер концертів і лекцій музею мистецтва Метрополітен Лімор Томер (Нью-Йорк).

"Творці опери IYOV – дуже чесно і музично глибоко переглядають класичну форму ораторії і реквієму. IYOV розвивається в дусі спільності і чистої віри в силу трансформації людського голосу", – заявив Лада.

Оперу в 2015 році поставив режисер Влад Троїцький на фестивалі ГогольFest. Музику написали композитори Роман Григорів і Ілля Разумейко. За цей час опера IYOV була показана глядачам Парижа, Роттердама, Копенгагена, Відня, Гданська, Скоп'є, Нью-Йорка.

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27 12 2018 14:32
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