Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
Обирали серед 436 творів з 55 країн, повідомляє "Українська правда. Життя".
У топ-10 сучасних опер світу увійшли:
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IYOV (Україна),
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And / Or / Pro / methe (Іран),
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AquaSonic (Данія, Швеція),
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The Cave (Греція),
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Falling Awake (Данія),
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#FREEBRAHMS (Люксембург, Німеччина),
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The Howling Girls (Австралія),
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Jigokuhen (Китай),
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Mitra (Бельгія, Австрія),
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MUSRAROPERA (Італія, Бразилія, Німеччина).
У журі конкурсу були представники п'яти континентів: драматург Крістіан Лада (Брюссель), композитор і музикант Нео Муянга (Кейптаун), творчий продюсер Шошана Поланко (Мехіко), композитор, вокаліст Лю Сола (Пекін), генеральний менеджер концертів і лекцій музею мистецтва Метрополітен Лімор Томер (Нью-Йорк).
"Творці опери IYOV – дуже чесно і музично глибоко переглядають класичну форму ораторії і реквієму. IYOV розвивається в дусі спільності і чистої віри в силу трансформації людського голосу", – заявив Лада.
Оперу в 2015 році поставив режисер Влад Троїцький на фестивалі ГогольFest. Музику написали композитори Роман Григорів і Ілля Разумейко. За цей час опера IYOV була показана глядачам Парижа, Роттердама, Копенгагена, Відня, Гданська, Скоп'є, Нью-Йорка.
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