Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі

Почесне журі відібрало твір музичної формації NOVA OPERA в ТОП-10 найкращих сучасних опер світу.

Обирали серед 436 творів з 55 країн, повідомляє "Українська правда. Життя".

У топ-10 сучасних опер світу увійшли:

IYOV (Україна),

And / Or / Pro / methe (Іран),

AquaSonic (Данія, Швеція),

The Cave (Греція),

Falling Awake (Данія),

#FREEBRAHMS (Люксембург, Німеччина),

The Howling Girls (Австралія),

Jigokuhen (Китай),

Mitra (Бельгія, Австрія),

MUSRAROPERA (Італія, Бразилія, Німеччина).

У журі конкурсу були представники п'яти континентів: драматург Крістіан Лада (Брюссель), композитор і музикант Нео Муянга (Кейптаун), творчий продюсер Шошана Поланко (Мехіко), композитор, вокаліст Лю Сола (Пекін), генеральний менеджер концертів і лекцій музею мистецтва Метрополітен Лімор Томер (Нью-Йорк).

"Творці опери IYOV – дуже чесно і музично глибоко переглядають класичну форму ораторії і реквієму. IYOV розвивається в дусі спільності і чистої віри в силу трансформації людського голосу", – заявив Лада.

Оперу в 2015 році поставив режисер Влад Троїцький на фестивалі ГогольFest. Музику написали композитори Роман Григорів і Ілля Разумейко. За цей час опера IYOV була показана глядачам Парижа, Роттердама, Копенгагена, Відня, Гданська, Скоп'є, Нью-Йорка.