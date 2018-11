Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар

Документальна стрічка про Революцію Гідності та російську агресію в Криму і на Донбасі, створена в співавторстві українського режисера Олеся Саніна і американця Марка Харріса, увійшла в лонг-лист претендентів на кращий документальний фільм кінопремії Оскар.

Шорт-лист з 15 фільмів буде оголошено 17 грудня, повідомляє сайт Американської Кіноакадемії.

В березні цього року "Переломний момент" вийшов в американський прокат. Фільм демонструвався в кінотеатрах Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса та інших міст. За підсумками цього прокату, фільм Олеся Саніна отримав 100% позитивний рейтинг за оцінками авторитетних кінокритиків, зібраних на популярному сайті Rotten Tomatoes.

Похвальні рецензії на "Переломний момент" написали провідні американські видання - New York Times, Los Angeles Times, Variety, Hollywood Reporter. ЗМІ підкреслюють актуальність українського досвіду для Америки після обрання Трампа і російського впливу на інформаційний простір:

"Фільм Марка Джонатана Харріса і Олеся Саніна пропонує яскраву і наочну документацію боротьби за демократію, що ще рік тому була б не такою важливою для американської аудиторії, як сьогодні - коли ми і самі зіткнулися з Кремлівським агітпропом і брехнею", - інформує The Village Voice.

"Переломний момент" - це погляд на війну і революцію в Україні очима простих учасників цих подій. Серед головних героїв - дитячий театральний режисер Андрій "Богема" Шараскін, лікар Всеволод Стеблюк, рабин Натан Хазін і інші учасники революції на Майдані і війни на сході України.

Фільм охоплює період 2013-2016 років. У фільмі зібрані свідчення політичних, кримінальних, військових злочинів і терактів на території України. За час роботи над фільмом були записані 86 інтерв'ю з учасниками подій на Майдані і сході України і зняті майже 600 годин матеріалу.

Українська прем'єра фільму на провідних телеканалах країни відбулася в лютому 2017 року, до річниці пам'яті Небесної сотні.

Марк Джонатан Харріс - номінант на Еммі, почесний професор Школи кінематографічних мистецтв Університету Південної Каліфорнії. Його фільм The Redwoods отримав Оскар за кращий короткометражний документальний фільм в 1968 році, а фільми The Long Way Home і Into the Arms of Strangers: Stories of the Kindertransport були нагороджені Оскарами за кращий повнометражний документальний фільм в 1997 і 2000 роках відповідно.

Олесь Санін - режисер художніх фільмів "Мамай" (2003) і "Поводир" (2014 року), що висувалися України на премію Оскар як кращий іншомовний фільм. Продюсер десятків документальних фільмів для Internews Network, Canal + та інших українських і світових телеканалів. Зараз працює над своєю третьою художньою стрічкою "Довбуш".

Нагадаємо, національним претендентом на "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм" цього року буде "Донбас" Сергія Лозниці.