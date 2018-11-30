CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОКембриджський вчений Мартін Уортінгтон вирішив відродити аккадську мову, якою розмовляли народи Стародавньої Месопотамії - вавилоняни, аккадці і ассирійці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Британії опублікували перший у світі фільм вавилонською мовою
Ця стрічка - результат 20-річної роботи
Фото: Reuters
Разом зі своїми студентами дослідник зняв короткометражку мертвою мовою, повідомляє Daily Telegraph.
За основу фільму взяли древню казку про триразову помсту. Її знайшли на глиняній табличці на території Південно-Східної Анатолії.
Цей фільм - результат 20-річної роботи Уорінгтон з вивчення аккадської мови.
"У нас є листи від шпигунів, договори між державами, дипломатичне листування, заклинання і медичні рецепти цією мовою. Та цивілізація була схожа на нашу, але водночас відрізнялася. Це дуже важлива частина світової культурної спадщини", - заявив вчений.
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