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В Британії опублікували перший у світі фільм вавилонською мовою

Ця стрічка - результат 20-річної роботи
Кембриджський вчений Мартін Уортінгтон вирішив відродити аккадську мову, якою розмовляли народи Стародавньої Месопотамії - вавилоняни, аккадці і ассирійці.
В Британії опублікували перший у світі фільм вавилонською мовою Фото: Reuters

Разом зі своїми студентами дослідник зняв короткометражку мертвою мовою, повідомляє Daily Telegraph.

За основу фільму взяли древню казку про триразову помсту. Її знайшли на глиняній табличці на території Південно-Східної Анатолії.

Цей фільм - результат 20-річної роботи Уорінгтон з вивчення аккадської мови.

"У нас є листи від шпигунів, договори між державами, дипломатичне листування, заклинання і медичні рецепти цією мовою. Та цивілізація була схожа на нашу, але водночас відрізнялася. Це дуже важлива частина світової культурної спадщини", - заявив вчений.

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30 11 2018 14:38
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