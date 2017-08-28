Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ

Українські хакери зламали банківські рахунки ватажків "ДНР" та оприлюднили інформацію про їхні фінанси.

У результаті операції, українські хакери отримали доступ до клієнт-банку так званого Центрального банку ДНР та низки міністерств і організацій російської окупаційної адміністрації на території Донецької області, повідомляє Informnapalm. Інформація була надана виданню хакерами УКА і КіберХунти.

Станом на 17 серпня 2017 року на двох рахунках фонду "Вони заслужили" було 114 млн російських рублів, при цьому обліковий запис для входу в клієнт-банк оформлений на самого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Цей банківський рахунок та грошові кошти є його фактичною власністю.

Усі дані про стан рахунків, архіви платежів і транзакцій, файли із серверів передали українським спецслужбам.

Нагадаємо, що за інформацією української розвідки, Росія підозрює "уряди" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" у нецільовому використанні наданих їм коштів і матеріально-технічних засобів.