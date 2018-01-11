Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
Усього до списку увійшло сім роликів.
В українському відео розповідається історія піхотинця через образ звичайної лопати.
"Навряд чи якесь військове спорядження має більше значення для солдатів у всьому світі, ніж лопата або шанцевий інструмент. Відео з України - це шедевр з точки зору кіновиробництва і оповідання. Це відео неперевершене", - пише видання, додаючи, що було не так просто помістити його на друге місце.
На перше місце видання помістило відеоролик Збройних сил Швеції. Його було визнано найкращим за зміст гумору. Ролик висміює всі можливі кліше, що часто фігурують у подібних відео.
На третьому місці - ролик Збройних сил Нідерландів, в якому говориться, що армії країни не потрібні дурники, які думають, що військова служба - це весело.
Також до рейтингу увійшли вербувальні матеріали Росії, Ірландії, Великобританії та Південної Кореї.
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