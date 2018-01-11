Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі

Перемогу здобуло відео Збройних сил Швеції
Відео Збройних сил України посіло друге місце в рейтингу найкращих військових вербувальних відео, який склало видання Business Insider.
Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі Фото: rudana.com.ua

Усього до списку увійшло сім роликів.

В українському відео розповідається історія піхотинця через образ звичайної лопати.

"Навряд чи якесь військове спорядження має більше значення для солдатів у всьому світі, ніж лопата або шанцевий інструмент. Відео з України - це шедевр з точки зору кіновиробництва і оповідання. Це відео неперевершене", - пише видання, додаючи, що було не так просто помістити його на друге місце.

На перше місце видання помістило відеоролик Збройних сил Швеції. Його було визнано найкращим за зміст гумору. Ролик висміює всі можливі кліше, що часто фігурують у подібних відео.

На третьому місці - ролик Збройних сил Нідерландів, в якому говориться, що армії країни не потрібні дурники, які думають, що військова служба - це весело.

Також до рейтингу увійшли вербувальні матеріали Росії, Ірландії, Великобританії та Південної Кореї.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2018 10:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.