З Днем незалежності Зеленський привітав Польщу

Президент Володимир Зеленський польською мовою привітав Польщу з Днем незалежності.

У вітанні він використав 104 слова – стільки, скільки років відновленій польській незалежності, повідомляє Telegram.

"Рідна Польще! Твоїй відновленій незалежності сьогодні 104 роки. І мої 104 слова тобі. Україна і Польща – разом. Ти – наша сестра. Було по-різному між нами. Але ми рідні. Але ми вільні", – зазначив Зеленський.

Він нагадав, що коли Україна відзначала 30-річчя своєї відновленої незалежності, Польща була поруч.

"Я пам'ятаю наше спільне щастя – ми раділи разом. Коли ми знову зіткнулися зі старим і спільним ворогом, Польща – поруч", – підкреслив глава держави.

Зеленський запевнив, що українці завжди пам'ятатимуть це та те, як польський народ допомагає нам.

"Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом – переможцями", – наголосив президент.

У свою чергу перша леді Олена Зеленська подякувала польському народові за підтримку українців та запевнила, що надійне плече України буде поряд у разі потреби.

"Польський народ невтомно підтримує українців, як справжній друг, союзник, родина. І ми не втомимося казати: дякуємо! Дякуємо за неймовірну допомогу й гостинність, що рятують життя. З Днем незалежності, Польще! Наше надійне дружнє плече завжди буде поруч, коли це потрібно", – підкреслила перша леді у своєму вітанні з нагоди Дня незалежності Польщі.

11 листопада Польща відзначає національне свято – День незалежності.