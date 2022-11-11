ПОЛІТИКА ВІДЕОПрезидент Володимир Зеленський польською мовою привітав Польщу з Днем незалежності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З Днем незалежності Зеленський привітав Польщу
Фото: Укрінформ
У вітанні він використав 104 слова – стільки, скільки років відновленій польській незалежності, повідомляє Telegram.
"Рідна Польще! Твоїй відновленій незалежності сьогодні 104 роки. І мої 104 слова тобі. Україна і Польща – разом. Ти – наша сестра. Було по-різному між нами. Але ми рідні. Але ми вільні", – зазначив Зеленський.
Він нагадав, що коли Україна відзначала 30-річчя своєї відновленої незалежності, Польща була поруч.
"Я пам'ятаю наше спільне щастя – ми раділи разом. Коли ми знову зіткнулися зі старим і спільним ворогом, Польща – поруч", – підкреслив глава держави.
Зеленський запевнив, що українці завжди пам'ятатимуть це та те, як польський народ допомагає нам.
"Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом – переможцями", – наголосив президент.
У свою чергу перша леді Олена Зеленська подякувала польському народові за підтримку українців та запевнила, що надійне плече України буде поряд у разі потреби.
"Польський народ невтомно підтримує українців, як справжній друг, союзник, родина. І ми не втомимося казати: дякуємо! Дякуємо за неймовірну допомогу й гостинність, що рятують життя. З Днем незалежності, Польще! Наше надійне дружнє плече завжди буде поруч, коли це потрібно", – підкреслила перша леді у своєму вітанні з нагоди Дня незалежності Польщі.
11 листопада Польща відзначає національне свято – День незалежності.
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11 11 2022 15:28 МЕДІА
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