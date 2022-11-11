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З Днем незалежності Зеленський привітав Польщу

Президент Володимир Зеленський польською мовою привітав Польщу з Днем незалежності.
З Днем незалежності Зеленський привітав Польщу Фото: Укрінформ
У вітанні він використав 104 слова – стільки, скільки років відновленій польській незалежності, повідомляє Telegram.
 
"Рідна Польще! Твоїй відновленій незалежності сьогодні 104 роки. І мої 104 слова тобі. Україна і Польща – разом. Ти – наша сестра. Було по-різному між нами. Але ми рідні. Але ми вільні", – зазначив Зеленський.
 
 
Він нагадав, що коли Україна відзначала 30-річчя своєї відновленої незалежності, Польща була поруч.
 
"Я пам'ятаю наше спільне щастя – ми раділи разом. Коли ми знову зіткнулися зі старим і спільним ворогом, Польща – поруч", – підкреслив глава держави.
 
Зеленський запевнив, що українці завжди пам'ятатимуть це та те, як польський народ допомагає нам.
 
"Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом – переможцями", – наголосив президент.
 
У свою чергу перша леді Олена Зеленська подякувала польському народові за підтримку українців та запевнила, що надійне плече України буде поряд у разі потреби.
 
"Польський народ невтомно підтримує українців, як справжній друг, союзник, родина. І ми не втомимося казати: дякуємо! Дякуємо за неймовірну допомогу й гостинність, що рятують життя. З Днем незалежності, Польще! Наше надійне дружнє плече завжди буде поруч, коли це потрібно", – підкреслила перша леді у своєму вітанні з нагоди Дня незалежності Польщі.
 
11 листопада Польща відзначає національне свято – День незалежності.
 
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11 11 2022 15:28
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