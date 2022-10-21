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За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика

Міністерство культури та інформаційної політики оживило Пилипа Орлика за допомогою технологій Reface з нагоди 350-річчя від дня народження видатного політичного, державного та військового діяча й гетьмана України в екзилі.
За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє МКІП.
 
"Це спільний проєкт Міністерства культури та інформаційної політики й компанії Reface. Стартап працює у сфері штучного інтелекту та раніше випустив однойменну програму, яка дозволяє користувачам змінювати обличчя у відео чи GIF та анімувати їх. Загалом проєкт покликаний довести проєвропейську позицію України, що існувала з давніх-давен, та те, що історично ми з московією ніколи не були "братами", – ідеться у повідомленні.
 
В оприлюдненому відео автор першої української Конституції звернувся до українців зі словами: “Ті, що дбають про інтерес цілої Європи і кожної її держави зокрема, легко зрозуміють небезпеку для свободи Європи від московської держави. Які б великі не були московські насильства, вони не дають ніякого законного права москалям щодо України. Народ завжди має право протестувати проти гніту і повернути уживання своїх стародавніх прав, коли матиме на це слушний час. Якщо знайдете в чомусь неправду, викрийте мене!”
 
Зазначається, що голосом Пилипа Орлика став актор Юрій Сосков. Відео озвучено студією #скороукіно.
 
У МКІП зауважили, що цитати гетьмана з “Виводу прав України” 1712 року та “Листа до Війська запорозького” 1734 року актуальні й нині.
 
"Постать Пилипа Орлика – знакова для української історії. Перша українська Конституція його авторства, по суті, важливий державотворчий артефакт. Ще тоді в документі йшлося про цілісність і непорушність кордонів України та відновлення братерства з Кримською державою. Крім того, гетьман вже тоді мріяв про сильну незалежну Україну і перший, хто формував в Європі антимосковську коаліцію", – зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
 
На думку Ткаченка, “можливо, якби ми більше слухали наших пращурів, то менше мали б викликів сьогодні”.
 

 

"Сьогодні ми говоримо про історичні паралелі. Як і сотні років тому, московитам дуже не подобається квітуча, сильна і незалежна Україна. Ось чому нам так важливо гучно говорити про видатних діячів України такого масштабу, як Пилип Орлик. А також популяризувати писемні джерела з історії України, які є прямими доказами того, що Україна завжди була, є і назавжди залишиться частиною Європи", – наголосив очільник МКІП.
 
"Маємо усвідомити всі уроки історії, переосмислити всі помилки, аби відбудувати нашу країну після перемоги й зробити її ще кращою", – додав Ткаченко.
 
Reface – український АІ-стартап, що створив мобільний застосунок, який уперше серед українських продуктів посів перше місце в топі американського AppStore, випередивши TikTok, Netflix та Amazon. Reface, яким користуються понад 200 млн користувачів, отримав нагороду Best of 2020 від Google Play і залучив 5.5 млн доларів інвестицій від провідного фонду Andreessen Horowitz.
 
 
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21 10 2022 20:24
ТЕГИ: історія, Reface
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