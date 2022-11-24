ВІДЕОУкраїнці витримали вже дев’ять місяців повномасштабної війни, і росія так і не знайшла способу нас зламати - і не знайде.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський: росія не знайшла і не знайде способу нас зламати
Фото: Укрінформ
Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
Бажаю здоров’я, шановні українці!
Увесь сьогоднішній день тривають відновлювальні роботи – поступово повертаємо електрику, тепло, водопостачання та зв’язок.
Станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою.
Найскладніше – Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська та Харківська області. Але разом із подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо й водопостачання та тепло.
Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Але все ж потроху відходимо від блекауту – щогодини повертаємо живлення новим і новим споживачам.
Найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах.
Енергетики, комунальники, бізнес – усі виконують свою частину роботи, щоб знову дати світло. Це справді загальнонаціональне завдання – Україна й у цьому працює максимально об’єднано.
Дякую ДСНС і всій нашій системі обласних адміністрацій за швидке розгортання мережі Пунктів Незламності. Загалом станом на зараз запущено 4362 пункти в більшості регіонів.
І це ще не остаточна цифра – мережа зростатиме відповідно до того, як пункти будуть забезпечуватися генераторами та зв’язком.
Будь ласка, якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики або тепла, скористайтеся допомогою наших Пунктів Незламності.
Також допомогу нададуть в усіх відділках поліції, на обʼєктах ДСНС.
Будь ласка, якщо ви знаєте одиноких або літніх людей, яким потрібно допомогти, обов’язково допоможіть їм у цих умовах.
Дуже важливу ініціативу розпочали наші партнери у Європейському Союзі. Європарламент разом із мережею європейських міст започаткували програму "Генератори надії". Це дасть нам змогу використати можливості горизонтальної співпраці у Європі – з містами, з бізнесами – й забезпечити Україну необхідним зараз енергообладнанням.
Я дякую пані Роберті Мецолі, президентці Європарламенту, та всім нашим друзям у Євросоюзі, хто вже долучився та ще долучається.
Провів сьогодні чергове засідання Ставки.
Питання енергетики та зв’язку проаналізували дуже детально. І щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів, і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення фахівців.
Окрема увага – системі зв’язку. Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв’язок.
росія хоче, щоб українці не просто опинилися без світла й тепла... Терористи хочуть ізолювати нас одне від одного й зробити так, щоб ми не відчували одне одного. Тому це фундаментальне питання.
І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх.
Звичайно, дуже уважно й детально розглянули на Ставці ситуацію на передовій. Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед.
Фіксуємо, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили. Робимо все, щоб "відмінусувати" ці їхні сили.
Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв.
Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати. Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала росія за теперішніх її керівників.
Тільки звільнення нашої землі й надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій.
Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини.
Звернувся сьогодні до Парламентської асамблеї ОБСЄ – зараз асамблея працює в Польщі.
Закликав провести реформу цієї Організації, щоб вона нарешті могла допомогти відновити безпеку у Європі.
У Парламентській асамблеї ОБСЄ діє такий принцип ухвалення рішень, що треба погоджувати рішення довгі місяці й переконувати абсолютно всіх, навіть щоб позбавити прав делегацію держави-терориста. Так точно не має бути. Під час такої війни, під час такого терору рішення проти держави-винуватця мають ухвалюватися миттєво.
Сподіваюся, що члени ОБСЄ дослухаються до українського заклику.
Говорив з президентом Ізраїлю. Поінформував його про наслідки російського енергетичного терору, про потреби нашої держави у зв’язку із цим.
Також обговорили українські ініціативи з подолання продовольчої кризи, створеної росією. Я запросив Ізраїль приєднатися до нашого гуманітарного проєкту Grain from Ukraine.
І, до речі, ми вже маємо конкретні домовленості з різними країнами, різними лідерами, як зробити цю нашу ініціативу з постачання продовольства найбіднішим країнам справді глобальною. Невдовзі представимо всі деталі.
І ще одне.
Сьогодні вдалося звільнити ще 50 українських воїнів із російського полону. Двоє офіцерів, 48 рядових і сержантів. 15 із них були захоплені в полон ще у Київській області, на території ЧАЕС. Семеро були захоплені на Зміїному. Нарешті вони всі будуть удома.
Дякую Буданову, Єрмаку, Усову, Малюку, Лубінцю і всім, хто допомагає.
І ми зробимо абсолютно все можливе й неможливе, щоб повернути кожного українця й кожну українку, яких досі утримують окупанти.
Я дякую всім, хто підтримує Україну в цей надзвичайно складний час!
Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої держави!
Ми з вами витримали дев’ять місяців повномасштабної війни, і росія так і не знайшла способу нас зламати. І не знайде. Маємо так триматись і надалі, як зараз! У єдності й допомагаючи одне одному.
Слава Україні!
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24 11 2022 22:31 МЕДІА
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