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Зеленський: росія не знайшла і не знайде способу нас зламати

Українці витримали вже дев’ять місяців повномасштабної війни, і росія так і не знайшла способу нас зламати - і не знайде.
Зеленський: росія не знайшла і не знайде способу нас зламати Фото: Укрінформ
Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
 
 
Бажаю здоров’я, шановні українці!
 
Увесь сьогоднішній день тривають відновлювальні роботи – поступово повертаємо електрику, тепло, водопостачання та зв’язок.
 
Станом на вечір у 15 областях ще є проблеми з водою.
 
Найскладніше – Київська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська та Харківська області. Але разом із подачею електрики на критичну інфраструктуру даємо й водопостачання та тепло.
 
Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Але все ж потроху відходимо від блекауту – щогодини повертаємо живлення новим і новим споживачам.
 
Найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах.
 
Енергетики, комунальники, бізнес – усі виконують свою частину роботи, щоб знову дати світло. Це справді загальнонаціональне завдання – Україна й у цьому працює максимально об’єднано.
 
Дякую ДСНС і всій нашій системі обласних адміністрацій за швидке розгортання мережі Пунктів Незламності. Загалом станом на зараз запущено 4362 пункти в більшості регіонів.
 
І це ще не остаточна цифра – мережа зростатиме відповідно до того, як пункти будуть забезпечуватися генераторами та зв’язком.
 
Будь ласка, якщо у вашому місті понад 12 годин немає електрики або тепла, скористайтеся допомогою наших Пунктів Незламності.
 
Також допомогу нададуть в усіх відділках поліції, на обʼєктах ДСНС.
 
Будь ласка, якщо ви знаєте одиноких або літніх людей, яким потрібно допомогти, обов’язково допоможіть їм у цих умовах.
 
Дуже важливу ініціативу розпочали наші партнери у Європейському Союзі. Європарламент разом із мережею європейських міст започаткували програму "Генератори надії". Це дасть нам змогу використати можливості горизонтальної співпраці у Європі – з містами, з бізнесами – й забезпечити Україну необхідним зараз енергообладнанням.
 
Я дякую пані Роберті Мецолі, президентці Європарламенту, та всім нашим друзям у Євросоюзі, хто вже долучився та ще долучається.
 
Провів сьогодні чергове засідання Ставки.
 
Питання енергетики та зв’язку проаналізували дуже детально. І щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів, і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення фахівців.
 
Окрема увага – системі зв’язку. Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв’язок.
 
росія хоче, щоб українці не просто опинилися без світла й тепла... Терористи хочуть ізолювати нас одне від одного й зробити так, щоб ми не відчували одне одного. Тому це фундаментальне питання. 
 
І щодо цього питання будуть іще додаткові рішення. Готуємо їх.
 
Звичайно, дуже уважно й детально розглянули на Ставці ситуацію на передовій. Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед.
 
Фіксуємо, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили. Робимо все, щоб "відмінусувати" ці їхні сили.
 
Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв. 
 
Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати. Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала росія за теперішніх її керівників.
 
Тільки звільнення нашої землі й надійні гарантії безпеки для України можуть захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій.
 
Щодня працюємо з партнерами заради цього. Скоро будуть вагомі новини.
 
Звернувся сьогодні до Парламентської асамблеї ОБСЄ – зараз асамблея працює в Польщі. 
 
Закликав провести реформу цієї Організації, щоб вона нарешті могла допомогти відновити безпеку у Європі.
 
У Парламентській асамблеї ОБСЄ діє такий принцип ухвалення рішень, що треба погоджувати рішення довгі місяці й переконувати абсолютно всіх, навіть щоб позбавити прав делегацію держави-терориста. Так точно не має бути. Під час такої війни, під час такого терору рішення проти держави-винуватця мають ухвалюватися миттєво. 
 
Сподіваюся, що члени ОБСЄ дослухаються до українського заклику.
 
Говорив з президентом Ізраїлю. Поінформував його про наслідки російського енергетичного терору, про потреби нашої держави у зв’язку із цим. 
 
Також обговорили українські ініціативи з подолання продовольчої кризи, створеної росією. Я запросив Ізраїль приєднатися до нашого гуманітарного проєкту Grain from Ukraine.
 
І, до речі, ми вже маємо конкретні домовленості з різними країнами, різними лідерами, як зробити цю нашу ініціативу з постачання продовольства найбіднішим країнам справді глобальною. Невдовзі представимо всі деталі.
 
І ще одне.
 
Сьогодні вдалося звільнити ще 50 українських воїнів із російського полону. Двоє офіцерів, 48 рядових і сержантів. 15 із них були захоплені в полон ще у Київській області, на території ЧАЕС. Семеро були захоплені на Зміїному. Нарешті вони всі будуть удома. 
 
Дякую Буданову, Єрмаку, Усову, Малюку, Лубінцю і всім, хто допомагає.
 
І ми зробимо абсолютно все можливе й неможливе, щоб повернути кожного українця й кожну українку, яких досі утримують окупанти.
 
Я дякую всім, хто підтримує Україну в цей надзвичайно складний час! 
 
Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої держави!
 
Ми з вами витримали дев’ять місяців повномасштабної війни, і росія так і не знайшла способу нас зламати. І не знайде. Маємо так триматись і надалі, як зараз! У єдності й допомагаючи одне одному.
 
Слава Україні!
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24 11 2022 22:31
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