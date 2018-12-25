Житель Одеської області "замінував" вокзал, не влаштувавшись на роботу в облцентрі
Ним виявився 25-річний житель Одеської області, повідомляється на сайті поліції.
Він приїхав до Одеси в пошуках роботи, але не зумівши влаштуватися на роботу протягом доби, "образився і повідомив про вибухівку".
За неправдиве повідомлення про замінування чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за ст. 259 Кримінального кодексу - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.
Додамо, анонімні повідомлення про мінування надійшли на лінію "102" з одного і того самого номера вранці 24 грудня. Вибухотехніки з кінологами перевірили будівлі вокзалу та автостанції, прилеглу територію і нічого небезпечного не знайшли. Під час обстеження евакуювали близько 300 осіб.
Нагадаємо, що 22 грудня вибухівку шукали на вокзалі в Києві, а 21 грудня - у Львові.
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