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З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО

Буксир отримав пошкодження
У YouTube викладено відео як російські військові таранять український буксир "Яни Капу".
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Оновлення: У Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії заявили, що три судна ВМС України, що прямували з порту Бердянська на Азовському морі в бік Керченської протоки, "лягли на зворотній курс".

"Три судна ВМС України, які раніше вийшли з Бердянська в бік Керченської протоки, лягли на зворотній курс і повертаються до Бердянська", - повідомляє ТАСС з посиланням на заяву прес-центру ФСБ.

Раніше у прес-центрі командування ВМС ЗС України заявили, що малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" та "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід.

"Рейдовий буксир "Яни Капу" також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків", - повідомили у ВМС.

Нагадаємо, що раніше російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські.

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