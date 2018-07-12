CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОТелеканал HBO опублікував офіційний тизер останнього, восьмого сезону серіалу "Гра престолів".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З'явився тизер останнього сезону "Гри престолів"
Перший епізод восьмого сезону має вийти у квітні 2019-го
Фото: HBO
На відео полум’я та лід рухаються назустріч один одному, поступово охоплюючи статую вовка (символ родини Старків), лева (символ Ланістерів) та дракона (символ Таргарієнів).
В останньому сезоні буде лише шість серій, кожна з них йтиме більш як годину. Бюджет кожної серії становить близько 15 мільйонів доларів.
Телесеріал "Гра престолів" (Game of Thrones) став володарем телевізійної премії Emmy в головній категорії - "Найкращий драматичний серіал".
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07 12 2018 14:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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