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Київ

26 07 2021 12:33

Bitcoin різко здорожчав на тлі чуток про вихід Amazon на ринок криптовалют

За даними торгів, вартість біткоїна злетіла до 39 681 долара США.
Найпопулярніша криптовалюта у світі Bitcoin у понеділок, 26 липня, зросла у собівартості на 15%.
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Moneyweb.
 
За даними торгів, вартість біткоїна злетіла до 39 681 долара США.
 
Зазначається, що стрімке зростання у ціні Bitcoin спостерігається на тлі чуток, що Amazon може вийти на ринок криптовалюти.
 
Нині вартість Bitcoin становить близько 27 тисяч доларів США і є нижчою за свій пік у середині квітня у майже 65 тисяч доларів США.
 
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.
 
Як повідомлялося, сервіс мікроблогів Twitter має намір інтегрувати Bitcoin у свої існуючі та нові сервіси.
 
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