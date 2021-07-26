Bitcoin різко здорожчав на тлі чуток про вихід Amazon на ринок криптовалют

Найпопулярніша криптовалюта у світі Bitcoin у понеділок, 26 липня, зросла у собівартості на 15%.

За даними торгів, вартість біткоїна злетіла до 39 681 долара США.

Зазначається, що стрімке зростання у ціні Bitcoin спостерігається на тлі чуток, що Amazon може вийти на ринок криптовалюти.

Нині вартість Bitcoin становить близько 27 тисяч доларів США і є нижчою за свій пік у середині квітня у майже 65 тисяч доларів США.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Як повідомлялося, сервіс мікроблогів Twitter має намір інтегрувати Bitcoin у свої існуючі та нові сервіси.