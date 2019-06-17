A$AP Rocky виступить у Києві на Atlas Weekend 2019
Серед колег A$AP Rocky завжди виділяється: його підхід до музики, любов до моди, ексцентричну поведінку і особливий погляд на життя неможливо сплутати ні з ким.
Тепер улюбленець багатьох дизайнерів і лейбла RCA Records, яскравий і неповторний A$AP Rocky зачитає улюблені мільйонами тексти і на українській сцені.
Виступ A$AP Rocky пройде 13 липня на головній сцені Atlas Weekend. Таким чином, артист став останнім хедлайнером платних днів фесту.
Нагадаємо, що Atlas Weekend у 2019 році відбудеться з 9 до 14 липня.
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На фестивалі виступлять Ліам Галлахер, Том Оделл, The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Монеточка, ONUKA, Little Big, Shahmen, Blawan, АИГЕЛ, The Hardkiss, Alyona Alyona та інші.
Квитки можна придбати за посиланням.
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