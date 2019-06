A$AP Rocky виступить у Києві на Atlas Weekend 2019

A$AP Rocky – володар золотих та платинових платівок, перших сходинок у чарті Billboard 200, Греммі у номінації Best Music Video та контрактів з найкращими американськими лейблами

Він увірвався на музичну арену в 2011-му році з мікстейпів Live. Love. A$AP і дуже швидко почав співпрацю з найбільшими американськими лейблами. Його перші студійні альбоми дебютували з першої позиції чарту Billboard 200 і отримували найвищі похвали від критиків, а до запису третього приєдналися Sean Combs, Kid Cudi, Moby, FKA Twigs і інші.

Серед колег A$AP Rocky завжди виділяється: його підхід до музики, любов до моди, ексцентричну поведінку і особливий погляд на життя неможливо сплутати ні з ким.

Тепер улюбленець багатьох дизайнерів і лейбла RCA Records, яскравий і неповторний A$AP Rocky зачитає улюблені мільйонами тексти і на українській сцені.

Виступ A$AP Rocky пройде 13 липня на головній сцені Atlas Weekend. Таким чином, артист став останнім хедлайнером платних днів фесту.

Нагадаємо, що Atlas Weekend у 2019 році відбудеться з 9 до 14 липня.

На фестивалі виступлять Ліам Галлахер, Том Оделл, The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Монеточка, ONUKA, Little Big, Shahmen, Blawan, АИГЕЛ, The Hardkiss, Alyona Alyona та інші.

Квитки можна придбати за посиланням.