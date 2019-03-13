На Еверест заради дітей українського Сходу піднімуться українці з Британії

Наприкінці квітня-початку травня цього року подружжя з Лондона, колишні пластуни Денис Угрин та Роксана Літинська, піднімуться на Еверест, аби зібрати кошти на культурно-освітні проекти для дітей українського Сходу. Зокрема – на конкурс дитячих відгуків на твори українських авторів “Читай-пиши”.

Заснували конкурс письменники Сергій Жадан та Тетяна Стус (проект Barabooka); участь у ньому можуть взяти школярі та школярки Донецької й Луганської областей віком від 10 до 17 років. Правила конкурсу на сторінці проекту в мережі Facebook і на сайті Благодійного фонду Сергія Жадана. Надіслати роботу можна до 10 квітня.

Переможців нагороджуватимуть на Книжковому Арсеналі, а оцінюватимуть їхні роботи відомі письменники та літературні критики: літературознавиця, критикиня Ганна Улюра, журналістка, ведуча, літературознавиця Ірина Славінська, письменник, президент Українського ПЕН-клубу Андрій Курков, провідна фахівчиня національного центру “Мала академія наук України”, літкритикиня Анастасія Музиченко, літературознавець, критик Євген Стасіневич, письменники Тетяна Стус та Сергій Жадан. Кращі відгуки школярів будуть оприлюднені на сайті "Барабука".

Присвячувати підйом на найвищу вершину світу якійсь ідеї – багаторічна світова традиція. “Нас захопила ідея відійти від стандартної допомоги матеріальними речами і прийти до абсолютно нового рівня – заохочення пізнання світу і самих себе через літературу”, – говорить Денис Угрин в інтерв’ю Barabooka – партнерам проекту. Благодійні внески від тих, хто хоче підтримати дітей українського Сходу, збиратиме британська благодійна організація "Ukraine Charіty".

Підтримати цей та інші гуманітарні проекти фонду Сергія Жадана також можна за реквізитами на його сайті.

Цікаво, що Денис і Оксана в юності обидвоє були членами “Пласту”, де й познайомилися. Альпінізм – їхнє спільне захоплення, вони планують встановити український прапор на найвищих точках усіх континентів.

Денис, дитячий психіатр за фахом, переконаний: "Для дітей, які травмовані війною, дуже важливо не пригнічувати травматичні спогади, а навпаки максимізувати можливості і способи розповідати про травматичні події, в тому числі на письмі і за допомогою малюнків".

Роксана ж, фінансова директорка, говорить: “Мені би дуже хотілося, щоб книжки не підсилювали нав’язані стереотипи поведінки, а розвивали критичне мислення й оцінку ситуації. Скільки ми втратили видатних вчених, винахідниць, скільки щасливих днів не провели чоловіки зі своїми дітьми, бо ми з дитинства приписували певну роль кожній статі!”.

Завдяки партнерам проекту, Barabooka, учасникам конкурсу прийдуть на допомогу короткі відеоуроки (їх можна буде побачити на сторінці проекту на Фейсбуці): професійні книжкові оглядачі й письменники розкажуть, як цікаво написати про книжку, з чого варто починати розповідь, як її оформлювати, як уникнути штампів і побороти страх чистого аркуша.

Фонд Сергія Жадана вже два роки опікується дітьми Луганщини і Донеччини, допомагаючи школам, інтернатам та бібліотекам. Серед пріоритетних програм фонду – освітні проекти для вчителів, культурні заходи, поїздки дітей Україною (наприклад, проект “Мандрівники зі Сходу”).

Запит на подібні проекти на Сході є. Так, Станично-Луганський відділ освіти в 2017 році вже проводив подібний конкурс, який підтримав Сергій Жадан. Через два роки освітяни і Благодійний фонд Жадана вирішили розширити географію конкурсу і запросити до участі школярів Донеччини і Луганщини.

"Ми хочемо нагадати просту річ: книги – це не лише письменники з хрестоматій, чиї мудрі обличчя зображені на пам’ятниках і грошових купюрах, – звертається до учасників Сергій Жадан. – Письменники живуть поруч із нами і пишуть про нас. Книги – це про те, що відбувається довкола, література – це цікаво й неочікувано. Читати – це велика насолода. А головне – література дуже доступна, вона ось – варто лише простягнути руку до книжкової полиці, наприклад, у місцевій бібліотеці. І вже потім важко буде відірватись – обов’язково дочитаєш до кінця й сам про це щось напишеш".

Переможців та переможиць обиратимуть у двох вікових категоріях: від 10 до 13 років, від 14 до 17 років. Фіналісти та фіналістки відбіркового етапу конкурсу отримають книжки від партнерів конкурсу – видавництв "Ранок" і "Фабула", а шестеро переможців – планшети або електронні книжки. Особливим призом для переможців і переможиць стане поїздка навесні 2019 року до Києва на ІХ Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" 22–26 травня, під час якого і відбудеться церемонія нагородження.

"Під час фестивалю ми познайомимо дітей із українськими письменниками і письменницями, критиками і критикинями. Діти відчують, що таке живий літературний процес, частиною якого вони й самі стануть. На нашу думку, це має дати дітям і підліткам стимул на подальший інтерес до української літератури і читання загалом, – розповідає керівниця Фонду Сергія Жадана, Ірина Куніцина. – Крім участі у фестивальних подіях, для дітей ми влаштуємо екскурсію Києвом, зайдемо в цікавий музей чи галерею тощо".

Таня Стус, керівниця проекту Baraboоka, письменниця, фахівчиня з промоції читання "Українського інституту книги" впевнена: "Зараз украй важливо дати стимул мислячим дітям та підліткам оперувати смислами, аби потім – а це вже зовсім скоро! – вони могли творити їх у власній країні для власного осмисленого життя. Ніщо так не надається для цієї мети, як книжки й читання".

Партнери Конкурсу: ДП "Український інститут книги", Національний центр "Мала академія наук України", міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал", видавництво "Ранок", видавництво "Фабула".

Сторінка конкурсу в мережі FB, сайт zhadancharity.org.ua.