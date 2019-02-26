На Київщині у вихідні відкриють весняний сезон

2 і 3 березня Древній Київ у Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує на яскраву шоу-програму "Зустріч весни" з веселими слов'янськими забавами, древніми обрядами, кінно-трюковими виступами, катанням на конях, гарячими напоями та смачними стравами з багаття.

З приходом весни саме час виїхати сім'єю та з друзями за місто! А приїхавши до Древнього Києва, можна буде не просто відпочити, але і здійснити подорож у часі на тисячу років назад, в епоху Київської Русі, та потрапити до цього живого середньовічного міста. Тут не просто відтворюється Київ V - XIІІ століть (в повному масштабі на основі знань сучасної науки), тут відроджуються атмосфера і дух тієї славної епохи. Адже як Древній Рим є точкою відліку західноєвропейської цивілізації, так Древній Київ є точкою відліку східноєвропейської. А тому відвідування Князівства відкриває гостям неймовірно захоплюючі сторінки історії великої епохи

Тільки в Древньому Києві в Князівстві Київська Русь можна побачити монументальні дерев'яні оборонні споруди (довжиною близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою з сучасну 7-поверхову будівлю), садиби киян Х-ХII століть, князівські тереми, трибуни, сторожові вежі, відтворений дерев'яний храм Х-го століття - діючу Василівську церкву. Також гості зможуть насолодитися експозиціями під відкритим небом і експонатами в музеях.

У Князівстві Київська Русь можна буде не тільки зануритися в життя середньовічного міста, а й самим доторкнутися до древніх обрядів та традицій наших предків, та відчути себе жителем Древнього Києва і насолодитися театралізованою програмою.

У перші весняні вихідні жителі Князівства запрошують гостей на програму, присвячену зустрічі весни, щоб разом спробувати прискорити її прихід, приєднавшись до стародавніх обрядів та ритуалів призову весни та тепла.

Відкриє свято парад княжих прапорів за участю унікальних коней. Це - скакуни рідкісних історичних порід, зібрані з усього світу в Княжій стайні. Деяких більше ніде не побачити, так як вони були завезені в нашу країну в єдиному екземплярі. До речі, всі вони пройшли курс професійного дресирування, щоб брати участь у кінно-трюкових шоу, як в Україні, так і за її межами.

І в ці дні прекрасні скакуни порадують гостей Древнього Києва яскравими виступами, звісно, в тандемі з акторами-каскадерами кінно-трюкового театру Древнього Києва. Кожен гість зможе підійти до конячок, погладити їх, сфотографуватися з ними та проїхатися верхи, в санях або екіпажі.

Також на гостей чекає призовий інтерактив за участю коней. Можна буде дізнатися цікаві факти кінного світу, відгадати загадки і приєднатися до дійств на арені амфітеатру. Крім цього відвідувачі побачать театралізовані постановки на давньослов'янське тематику. У присутності гостей Зима, нарешті, передасть сувій правління Весні, а станеться це в театралізованій формі за участю кінного та пішого театру. Після призову Весни і зустрічі зимових і весняних місяців гостей Древнього Києва чекає чарівний світ стародавніх ритуалів і обрядів.

На святі зустрічі весни можна не боятися замерзнути. Не важливо, яка погода за вікном буде в ці дні, над Древнім Києвом завжди світить ніжне сонечко. А від останніх в цьому році морозів врятують запальні слов'янські хороводи, майстер-класи по старовинних танців і рухливі давньослов'янські гри. Наприклад, "Струмочок", що символізує весняні потоки талої води.

У Князівстві можна цікаво і активно провести час, занурившись в атмосферу живого середньовічного міста, постріляти з лука, викарбувати монету, вдягнути історичні костюми часів Київської Русі, зайти до сувенірної лавки та обрати оригінальний подарунок ручної роботи для рідних і друзів. Любителі екстриму не залишаться байдужими від швидкісний гірки "Змій Горинич" і канатного спуску "Політайло".

Відновити сили та підкріпитися можна в затишній теплій Княжої корчмі, скуштувавши смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі.

Хто захоче продовжити подорож у Середньовіччя ще на день, зможе залишитися на ніч в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 170 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ в "Парку Київська Русь" розташований у Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com