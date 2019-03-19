Під Києвом покажуть унікальних тварин

23 і 24 березня в Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") пройде шоу-програма "Світ коней", яка познайомить гостей з кіньми рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу.

На відвідувачів чекає незабутня подорож у часі в епоху середньовіччя з кінно-трюковими виступами, слов'янськими забавами, майстер-класами, катанням на конях, смачними стравами, приготованим на багатті, канатними спуском... І все це в справжньому, живому середньовічного місті

Древній Київ запрошує в гості, щоб після довгої зими насолодитися весняним сонечком і провести вихідні на свіжому повітрі, в цьому середньовічного місті.

Тут на основі знань сучасної науки відтворюється столиця великої середньовічної держави Київська Русь в межах історичного центру, відомого як Київський Дитинець або Град Володимира V-XIII століть. А також відтворюється атмосфера, дух цієї славної епохи.

У Древньому Києві гості побачать унікальну дерев'яну оборонну стіну "Заборола" - найдовшу реконструйовану оборонну споруду, що не має аналогів у всьому світі. А також такі шедеври середньовічної архітектури, як: Михайлівські ворота (висотою 21 метр), Терем Ярослава Мудрого, Ярославові ворота, князівські трибуни та сторожові вежі, садиби киян X-XIІ століть і багато іншого. Тільки тут можна побачити відтворений перший християнський храм, зведений після Хрещення Русі – діючу дерев'яну Василівську церкву X століття. Відвідавши її можна побачити, в яких церквах молилися наші пращури, поставити свічку за здоров'я близьких, а також організувати хрестини або вінчання.

Відкрито музеї історичного костюму, середньовічної музики та дерев'яного зодчества, експозиції облогових техніки, кораблебудування, середньовічну катівню.

Справжньою перлиною не тільки Древнього Києва, а й сучасної України, є колекція унікальних коней історичних порід, зібраних з усього світу в Князівстві. Всі ці породи були виведені тисячі років тому. Тут можна побачити коней - бойових побратимів Олександра Македонського, Дарія Великого, Чингісхана. Також відвідувачі зможуть дізнатися багато цікавих фактів про коней, підійти до них і погладити, сфотографуватися з ними і проїхатися верхи або в екіпажі.

23 і 24 березня ці унікальні коні будуть головними "зірками програми", звичайно, в тандемі з досвідченими наїзниками, акторами-каскадерами кінно-трюкового театру. Всі коні пройшли курс дресирування, аби з успіхом приймати участь у кінних шоу, як в Україні, так і за кордоном. І в ці дні вони покажуть свої вміння та вразять глядачів бездоганним виконанням номерів шоу-програми.

Крім кінно-трюкових виступів жителі Древнього Києва підготували для гостей ще безліч розваг. Це і театралізовані постановки на давньослов'янську тематику, цікаві та пізнавальні як для дітей, так і для дорослих, і веселі ігри та конкурси, і запальні слов'янські хороводи, і майстер-класи, і танцювальні флеш-моби.

Гості Князівства будуть не просто спостерігати за веселощами, а й стануть активними учасниками програми, приєднавшись до веселого дійства.

У Князівстві можна цікаво й активно провести час, занурившись в унікальну атмосферу середньовіччя, відвідати історичні музеї та експозиції, політати на канатному спуску "Політайло", спуститися зі швидкісної гірки «Змій Горинич», постріляти з лука, викарбувати монету "на щастя". Любителів фотосесій чекають безліч колоритних локацій, а також Княжа костюмерна, де можна взяти напрокат історичні костюми часів Київської Русі. Дітей порадує яскравий та безпечний куб-лабіринт "Мишоловка". У сувенірній крамниці можна вибрати на пам'ять оригінальний сувенір ручної роботи.

Відпочити та скуштувати смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі, можна в Княжій корчмі та в альтанках на свіжому повітрі.

Хто захоче продовжити свою подорож ще на день, може залишитися на ніч в комфортабельному будинку готельного типу, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30 і триватиме до 18:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 170 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для дітей шкільного віку - 60 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ в Князівстві "Київська Русь" розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від станції метро "Видубичі" (вихід з метро в бік супермаркету "Фуршет") відповідно до розкладу на сайті.

Детальніше на сайте: www.parkkyivrus.com