Під Києвом пройдуть відкриті кінні майстер-класи

2 і 3 лютого за Києвом – у Древньому Києві, "Парку Київська Русь" - пройде "Кінна програма - інтерактиви з глядачами", під час якої гості познайомляться з унікальними кіньми історичних порід.

На гостей чекає незабутня подорож в епоху середньовіччя, живе спілкування з породистими кіньми, давньослов'янські зимові забави, майстер-класи, смачні страви з багаття від княжих кухарів і багато нового та цікавого з життя наших предків

2 і 3 лютого Древній Київ запрошує в чудовий світ середньовіччя - в часи Київської Русі, коли наша столиця була наймогутнішим, великим і багатим європейським містом.

У Древньому Києві, на території понад 20 га відтворюється історичний центр нашого міста з будівлями, що існували в V-XIII століттях в межах Дитинця та Передмістя. А також відтворюється незабутня атмосфера тієї славної епохи.

Зайшовши в ворота Князівства, гості опиняться в справжньому середньовічному місті. Вони на власні очі побачать, яким насправді було життя в Київській Русі, прогуляються старовинними вуличками з вказівниками на старослов'янській мові. До речі, тільки тут можна почути живу мову наших пращурів, і навіть більше - деякі вистави пройдуть на цій мові в поєднанні з українською.

Відтворюваний в своєму реальному масштабі Древній Київ викличе у відвідувачів справжнє захоплення шедеврами середньовічної архітектури. Гості Древнього Києва побачать монументальну оборонну споруду «Заборола», княжий терем, трибуни, садиби киян Х-ХII століть, єдине в Україні діюче облогове знаряддя - требушет, а також унікальну відтворену діючу Василівську церкву Х століття.

Дізнатися більше про життя наших предків можна, відвідавши музеї історичного костюму і дерев'яного зодчества, оглянувши експозиції облогової техніки, кораблебудування і середньовічних тортур.

2 і 3 лютого жителі Древнього Києва підготували для дорогих гостей нову розважальну програму. Її «родзинка» в тому, що відвідувачі будуть активними учасниками всіх заходів цих двох днів.

Мешканці Князівства радо зустрінуть гостей біля в'їзних воріт і нікому не дадуть нудьгувати. Адже вони приготували для дорогих гостей безліч захоплюючих та пізнавальних розваг.

На амфітеатрі пройде захоплююча програма за участю коней унікальних історичних порід, що зібрані з усього світу. Ці прекрасні створіння виконають головні ролі в театралізованих постановках, звичайно в тандемі з досвідченими каскадерами - акторами кінно-трюкового театру Древнього Києва. А після дійства кожен зможе підійти до коней, погладити їх, влаштувати яскраву фотосесію та проїхати на них верхи, в санях або в екіпажі.

Досвідчені кінні каскадери та дресирувальники розкажуть гостям Князівства про походження порід, їх особливості, про те, які видатні полководці давнини володіли представниками тієї чи іншої породи, повідають легенди про них.

На майстер-класах із дресирування та з догляду за кіньми можна буде дізнатися про те, як доглядати цих тварин так, аби вони були не просто здоровими та слухняними, а й стали вірними друзями. А на вікторині про коней у кожного буде шанс отримати приз, правильно відповівши на питання від знавців.

А якщо хтось захоче ще докладніше дізнатися про коней, дресирування, догляд за ними, зможе поставити питання досвідченим інструкторам і каскадерам, та отримати докладні та компетентні відповіді.

Але і це не все! У Князівстві Київська Русь відроджують стародавні бойові мистецтва, такі як середньовічний бій і верхову стрільбу з лука. 2 і 3 лютого гості Древнього Києва побачать майстер-клас по кінно-лучної стрільби. Спортсмени-віртуози здивують влучністю стрільби з історичного лука верхи на коні, на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, та в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів.

У Князівстві можна цікаво і активно провести час, занурившись в унікальну атмосферу середньовіччя, постріляти з лука, викарбувати монету, вдягнути історичні костюми часів Київської Русі. І вже точно любителів екстриму не залишать байдужими швидкісна гірка «Змій Горинич» та канатний спуск «Політайло».

На відвідувачів чекають смачні страви та напої в теплій Княжій корчмі, майстер-класи та сувенірна крамниця.

Хто захоче продовжити подорож в середньовіччі ще на день, може залишитися на ночівлю в будинку готельного типу «4 кімнати» або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для дітей шкільного віку - 50 грн., для дошкільнят - безкоштовно.

Древній Київ в «Парку Київська Русь» розташований у с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро «Видубичі».

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com