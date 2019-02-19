Під Києвом влаштують "Хмільні гуляння і проводи зими"

23 і 24 лютого Древній Київ в Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує на проводи зими з розмахом, нестримними веселощами та хмільними гуляннями в чарівній атмосфері Середньовіччя.

Смачні страви з багаття, тепла корчма, слов'янські обряди, кінно-трюкові виступи, ігри, хороводи, катання на конях, стрільба з лука, музеї та експозиції, польоти на канатному спуску – це та навіть більше чекає гостей протягом двох днів

З давніх-давен в Україні влаштовували гучні проводи зими. Адже ще з дохристиянських часів наші предки знали: якщо набридли холоди та хочеться весняного тепла, потрібно влаштувати гучне свято, щоб налякати зиму і змусити її піти, та й весна швидше прокинеться після зимового сну.

Тому Древній Київ в Князівстві Київська Русь запрошує всіх згадати традиції наших предків, прогнати зиму, покликати весну та від душі повеселитися. І все це - в атмосфері живого середньовічного міста. А хмільні обряди та цікаві стародавні напої доповнять програму своїм особливим колоритом.

Тут на території більше 20 га, на основі знань сучасної науки відтворюється історичний та духовний центр нашої країни – стольний град Київ V-XIII століть в межах кордонів Дитинця і його передмістя. Унікальність Князівства в тому, що відтворюються не просто точний вигляд стародавнього міста, тут відроджується атмосфера Київської Русі.

Жителі Князівства розкриють для гостей ворота в справжнє середньовічне місто - Древній Київ, де можна побачити монументальні дерев'яні оборонні споруди довжиною близько 300 метрів, Михайлівські ворота висотою 21 метр, садиби киян Х-ХII століть, князівські тереми, трибуни, сторожові вежі, відтворений та діючий дерев'яний храм Києва Х-го століття. Також відвідувачів чекають музеї та експозиції з облоговими знаряддями, відтвореною бойовою лодією Х століття, середньовічною катівнею.

Але крім шедеврів середньовічної архітектури та неповторної атмосфери Київської Русі гостей чекає й яскрава розважальна програма. Відкриють її ряджені персонажі давньослов'янських легенд. А потім після параду княжих прапорів гостей привітає Князь Київський, виголосить тост і почастує гостей. Бояриня Весна зачарує дорогих гостей своїми піснями, які виконає наживо. Після колоритної фотосесії з Князем і жителями Древнього Києва гостей запросять до запальних слов'янських хороводів.

Продовжиться програма виступами кінно-трюкового театру. Головні ролі виконають унікальні коні історичних порід, які зібрані з усього світу в Княжій стайні. Звичайно, в тандемі з каскадерами - акторами кінного театру Древнього Києва. Окрім віртуозних трюків у виконанні акторів-людей і акторів-коней, відвідувачі побачать театралізовані постановки за мотивами стародавніх слов'янських міфів. Всі дійства пізнавальні та наповнені іскрометним гумором.

Протягом двох днів на гостей чекають незвичайні обряди та цікаві розваги. Так, будуть проходити ворожіння на другу половинку: за допомогою осла і Лісовика. А після виїзду на ристалище злого бога Карачуна, відвідувачів запросять до інтерактиву "висмикування шкури". Також можна буде приєднатися до обрядів з вінком і бою на подушках. На всіх вистачить веселощів та позитиву від веселих ігор, обрядів, запальних хороводів і флеш-мобів. І вже точно, така участь в програмі запам'ятається надовго!

Та, як завжди, на гостей чекає живе спілкування з дресированими породистими кіньми. До них можна підійти, погладити, фотографуватися з ними, проїхатися верхи, в санях або в екіпажі. А драйву та емоцій додасть до програми княже полювання, під час якого воїни здивують відвідувачів віртуозним володінням середньовічною зброєю.

Тут відвідувачі відчують себе повноправними жителями середньовічного міста. Гості пройдуться по стародавніх вуличках, зайдуть до сувенірної лавки та оберуть на пам'ять оригінальний сувенір ручної роботи. А потім вони зможуть зайти до Княжої гардеробної, приміряти костюми часів Київської Русі та влаштувати фотосесію в них. А після - постріляти з лука в середньовічному тирі та викарбувати монету "на щастя". Любителів екстриму чекають канатний спуск "Політайло" з маршрутами різної складності та швидкісна гірка "Змій Горинич".

Зігрітися і скуштувати смачних страв і напоїв, приготованих князівськими кухарями на відкритому вогні, можна в теплій затишній Княжої корчмі.

Хто захоче продовжити подорож в середньовіччі ще на день, може залишитися на нічліг в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:00.

Ціна квитка: повний квиток для дорослого - 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для школярів - 50 грн., дошкільнята - безкоштовно.

Древній Київ в Князівстві Київська Русь розташований в Київській області, Обухівському районі, з Копачів.

Курсують маршрутки з Києва від станції метро "Видубичі".

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com